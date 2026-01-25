Insólita disputa vecinal: en Santa Fe, un gallo desata pelea y arma un revuelo en el barrio

Un gallo llamado "Coco" ha desatado un conflicto vecinal en el barrio Ciudadela de Santa Fe, Argentina, donde su canto constante ha generado descontento entre los residentes. Desde hace más de cinco meses, este ave deambula libremente por el área, amaneciendo con su canto antes del alba y manteniendo a algunos vecinos en alerta.

La situación, que inicialmente provocó risas, se tornó tensa cuando un residente, frustrado por el ruido, intentó dispararle con un rifle de aire comprimido. Este intento alarmó a la comunidad y llevó a la intervención de la policía, que buscó calmar los ánimos.

La división en el barrio es palpable: hay quienes ven a "Coco" como una molestia y otros lo consideran una “mascota comunitaria”, alimentándolo y resguardándolo. Las autoridades locales han señalado que, aunque no está prohibido tener animales de granja en áreas residenciales, cualquier conducta que comprometa la seguridad o tranquilidad pública podría llevar a una intervención.

Este singular episodio resalta cómo disputas cotidianas pueden escalar y generar tensiones en una comunidad, reflejando un dilema que va más allá del canto de un gallo.