Ni flores ni epitafios: ahora las lápidas tienen códigos QR para contar vidas

La forma de recordar a los muertos está cambiando. En distintos cementerios de Europa y América Latina comenzó a implementarse una tendencia tan tecnológica como emotiva: lápidas con códigos QR que permiten acceder, desde un celular, a la historia de vida de la persona fallecida.

Al escanear el código, los visitantes pueden encontrar biografías, fotos, videos, audios y mensajes dejados por familiares y amigos. En algunos casos, incluso hay playlists con canciones favoritas o relatos grabados por la propia persona antes de morir. La iniciativa surgió como una alternativa moderna al epitafio tradicional, limitado por el espacio y el tiempo.

Empresas funerarias explican que la idea apunta a humanizar el recuerdo y adaptarlo a las nuevas generaciones, más acostumbradas a lo digital que a las visitas formales al cementerio. “Es una forma de que la historia no se pierda y de que los nietos o bisnietos conozcan quién fue esa persona”, señalaron desde una de las firmas que ofrece el servicio.

La propuesta no está exenta de polémica. Mientras muchos la consideran una manera innovadora y sensible de mantener viva la memoria, otros critican la “digitalización del duelo” y cuestionan qué pasará con esos contenidos dentro de varias décadas.

Por ahora, el sistema sigue expandiéndose y ya hay cementerios que lo ofrecen como servicio opcional. Una cosa es clara: incluso después de la muerte, la tecnología sigue contando historias.