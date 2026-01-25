Santilli intensifica el diálogo con los gobernadores del Litoral para asegurar la reforma laboral

Santilli acelera recorridas por el Litoral para asegurar votos en el Senado

El tratamiento de la reforma laboral está previsto para febrero, con plazos ajustados

Chaco y Entre Ríos ya expresaron respaldo al proyecto del Ejecutivo

Corrientes muestra cautela y se convierte en un distrito clave por su peso legislativo

En Misiones hay acuerdos políticos, pero el contexto económico suma presión

El Gobierno apuesta a cerrar apoyos antes de que se abra el debate parlamentario

Con el calendario legislativo corriendo en contra, Diego Santilli aceleró en las últimas semanas una serie de recorridas por el interior del país con un objetivo concreto: garantizar los votos necesarios para que la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo supere el filtro del Senado. En ese esquema, el Litoral aparece como una región decisiva, y Corrientes y Misiones se incorporaron ahora al itinerario político del ministro del Interior, que busca cerrar compromisos antes de que el debate parlamentario entre en su fase decisiva.

El proyecto, que ya fue enviado al Congreso, será tratado en comisiones durante febrero. La expectativa oficial es lograr su aprobación antes de marzo, un plazo ajustado que obliga a Santilli a condensar gestiones políticas en pocas semanas. La definición de fechas para regresar a ambas provincias está en proceso, pero en el entorno del funcionario reconocen que el margen para dilatar conversaciones es mínimo.

Hasta el momento, el balance de la gira resulta favorable. En Chaco, Santilli logró recomponer alineamientos tras algunas señales de tensión dentro del oficialismo provincial. El gobernador Leandro Zderó, aliado del Gobierno nacional, ratificó su respaldo a la iniciativa luego de un episodio que había encendido alertas durante la discusión del Presupuesto 2026, cuando un diputado cercano al mandatario se abstuvo en un capítulo sensible. La intervención del ministro permitió despejar dudas y asegurar el acompañamiento de los senadores no kirchneristas del distrito.

Un escenario similar se dio en Entre Ríos. Allí, el gobernador Rogelio Frigerio expresó públicamente su apoyo a la reforma, destacando el enfoque de “modernización” del mercado laboral. Aunque los senadores entrerrianos responden al oficialismo nacional, el peso político del mandatario provincial resulta clave para ordenar voluntades en la Cámara de Diputados, donde el proyecto desembarcará si supera la instancia del Senado.

La próxima escala, Corrientes, presenta un cuadro más complejo. El nuevo gobernador, Juan Pablo Valdés, optó por una postura prudente y anticipó que analizará el contenido del proyecto antes de fijar posición. En declaraciones recientes, señaló que existen aspectos que generan preocupación y subrayó la necesidad de preservar los derechos de los trabajadores. Su actitud contrasta con la de su antecesor y hermano, Gustavo Valdés, quien antes de dejar el cargo había transmitido a Santilli un respaldo explícito a las reformas impulsadas por la Casa Rosada.

Esta diferencia de criterios, que se conoció a poco más de un mes del recambio institucional, obliga ahora al ministro a redoblar esfuerzos en una provincia clave. Corrientes aporta tres senadores y, en un escenario de votación ajustada, ese bloque puede inclinar la balanza. El oficialismo correntino controla tanto las bancas de la mayoría como la de la minoría, tras la alianza sellada en 2025, lo que convierte a la provincia en un actor central del debate.

En Misiones, en cambio, el panorama aparece más despejado desde el punto de vista político. Santilli mantiene un entendimiento tanto con el gobernador Hugo Passalacqua como con Carlos Rovira, principal referente del poder provincial. Durante una visita realizada a fines de noviembre, el ministro avanzó en un acuerdo que permitiría sumar los votos de los senadores alineados con el oficialismo local, además del acompañamiento del representante del PRO por la minoría.

Sin embargo, el contexto económico provincial introduce nuevas variables. En las últimas semanas, el gobierno misionero enfrentó dificultades financieras que lo llevaron a desdoblar el pago del medio aguinaldo, lanzar una moratoria impositiva y congelar los pases a planta permanente en el Estado. En este escenario, la necesidad de recursos nacionales se vuelve un factor relevante en cualquier negociación política, especialmente cuando se discuten reformas estructurales.

Con este telón de fondo, Santilli encara una etapa decisiva de su agenda territorial. El éxito de la reforma laboral dependerá no solo del contenido del proyecto, sino también de la capacidad del Gobierno para articular apoyos en provincias donde los equilibrios políticos y económicos son tan determinantes como cambiantes.