En la gestión Pullaro, a la eficiencia, sumarle cercanía

Enero es un mes tranquilo para la política y para los gobiernos, más en un año donde no aparece en el horizonte el calendario electoral. Mes de receso legislativo y judicial y con un Poder Ejecutivo algo más relajado que en años anteriores que incluso habilitó vacaciones a sus ministros que se van rotando para tener el equipo completo desde febrero.

El propio gobernador Maximiliano Pullaro estuvo algunos días en la Costa Atlántica bonaerense donde aprovechó para presentar Odesur 2026 que tendrá por escenario a Rosario, Santa Fe y Rafaela en septiembre.

No obstante, el objetivo de Pullaro y equipo es seguir con fuerte presencia en el territorio santafesino e ir mostrando el programa de obras en marcha. Recorriendo o cortando cintas, hay mucho para mostrar, dicen al lado del mandatario que tiene una agenda de mucha movilidad, sabiendo que hay sectores molestos o enojados con la gestión y que se van a ir a expresar donde se anuncie su presencia.

Son especialmente docentes o dirigentes gremiales docentes -muchos de bases-, algunos sectores de la policía y las categorías más altas de los pasivos provinciales. A propósito, el atraso de la Caja de Jubilaciones en resolver planteos de razonable proporcionalidad parece que viene desde hace varios años.

Objetivos

El plan del gobierno para esta segunda etapa de la gestión es la cercanía que sigue a la fuerte etapa de eficientizar el gasto para llevar adelante el programa de obras públicas, el apoyo a sectores productivos, la fuerte inversión en seguridad y garantizar un mejor funcionamiento de los sistemas educativos y de salud pública.

La gestión se jacta de marcar millonarios ahorros en compras de medicamentos y en menores costos de licitaciones públicas, con números que asombran por la magnitud pero que nadie -desde la política o las empresas- han refutado.

El Estado santafesino tiene además en el escenario el retiro de Nación de políticas federales que aportaban a obra pública, a políticas de salud o de educación.

La motosierra de Javier Milei desactivó la obra pública, dejó a las provincias la total responsabilidad de la educación ignorando la paritaria y los fondos que aplicaba al sistema educativo y cortó políticas de medicamentos. Todo esto repercute en las provincias -Santa Fe no es la excepción- y recargan además la red de hospitales y centros de salud.

Es la Argentina de hoy donde Milei tiene alta aceptación y también parece jugar solo en el universo político argentino a la espera de que se rearme el mapa político para encarar 2027. Los vacíos siempre se ocupan y más en política y esto vale tanto para la nación como para la provincia.

La cercanía del gobierno santafesino apunta a agilizar y despapelizar todos los trámites que el ciudadano debe realizar ante el Estado; pero también aplicar tecnología e Inteligencia Artificial a la gestión, especialmente en materia de seguridad pública.

El nuevo sistema diseñado por Tecnologías para la Gestión ayudará a la policía de calle a identificar en minutos a personas y vehículos. Pero también la licitación de cámaras y el sistema Lince para Santa Fe puede marcar otro avance importante para el mejor control de la seguridad pública.

Presencia en el territorio

Mientras tanto, Pullaro camina el territorio, llega a los pueblos, a las ciudades, se mezcla con la gente, con chicos, recorre obras en marcha, clubes.

En el interior la dinámica y el encuentro es diferente al de las grandes ciudades. "Pueblo por pueblo, barrio por barrio" dicen al lado del gobernador que fue la orden al armar la agenda semanal. Se lo ve entusiasmado al mandatario en los recorridos que los fines de semana son para las fiestas populares que abundan en todo el territorio.



En febrero será el inicio del año político con el gobernador hablando el día 15 ante la Asamblea Legislativa para poner en marcha el extendido período Ordinario siguiendo lo establecido en la nueva Constitución. Antes, la Legislatura se enfocará en definir la nueva ley orgánica de Municipios que tiene fecha de tratamiento el primer jueves de febrero.

"Es un tema que deben resolver las cámaras, es un tema de la política. Nosotros ya hicimos lo nuestro presentando el proyecto" ha dicho el ministro de Gobierno, Fabián Bastia. Radicales, justicialistas y socialistas son los que más tendrán que decir sobre el proyecto porque entre las tres fuerzas se reparten el 90% de los gobiernos locales, todos municipios a partir de 2027.

El radicalismo ya marcó en la semana entrante la fecha para sentarse a discutir la letra chica del mensaje.

Enseguida llegará la nueva Ley Electoral que -lentamente- se viene cocinando entre el oficialismo y el justicialismo con sus distintas vertientes. "Desde antes de la reunión de la Convención Reformadora, los dirigentes justicialistas fueron informados que la ley electoral se discute este año, bien lejos de las urnas", señaló uno de los funcionarios allegados a Pullaro.

Omar Perotti, Marcelo Lewandowski, los senadores del PJ y el presidente partidario, Ricardo Cornaglia, fueron todos anoticiados, a decir del vocero de Casa Gris.

Por supuesto, falta alcanzar los acuerdos sobre la letra chica. En este enero no fueron pocos los legisladores socialistas que pasaron por la Casa Gris para hablar del tema. También se escuchó la opinión de la hoy diputada nacional Gisela Scaglia.

Más adelante, las definiciones serán sobre otras mandas constitucionales como el organismo para seleccionar candidatos a jueces, fiscales y defensores. "Ya sabemos lo que no queremos; que sea como el Consejo de la Magistratura de la Nación" repite el ministro Bastia. Cuestionó, entre otras cosas, la lentitud de los concursos, del juzgamiento y la sobreabundancia de la planta de personal.

El otro órgano es el encargado de juzgar la conducta de jueces, fiscales y defensores hoy en manos del Tribunal de Enjuiciamiento y de la Legislatura.

Así mientras la gestión insistirá con eficiencia y ahora cercanía, la política abrirá un año para completar la manda constitucional y definir los órganos institucionales de las próximas décadas.

Antes, quedarán definidos los tres integrantes que asumirán en la Corte Suprema de Justicia desde septiembre. 2026, año bisagra entre la sanción de la Constitución y los nuevos institutos donde el gobierno actual pretende dejar el sello de la eficiencia en la gestión.

