Adorni activa la motosierra en la Jefatura de Gabinete y acelera el plan de ajuste

Adorni ordenó un recorte del 20% del personal en la Jefatura de Gabinete

La planta actual supera los 3.000 empleados y se prevé eliminar al menos 500 cargos

El ajuste incluye reducción de estructuras y eliminación de funciones duplicadas

Se reforzaron medidas de austeridad en vehículos oficiales, viáticos y viajes

El plan se articula con el Ministerio de Desregulación que conduce Sturzenegger

La estrategia forma parte de un recorte más amplio del empleo estatal a nivel nacional

En las vísperas de cumplir tres meses al frente de la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni avanzó en la aplicación de una de las directivas centrales del presidente Javier Milei: profundizar el ajuste del Estado mediante un recorte significativo de estructuras, personal y gastos operativos. La decisión, que comenzará a instrumentarse en febrero, contempla una reducción del 20% de la nómina de trabajadores del organismo y un rediseño integral del organigrama.

Actualmente, la Jefatura de Gabinete cuenta con 3.018 empleados, de acuerdo con el último informe oficial disponible, una cifra que incluso supera la informada por la gestión anterior al inicio del período. Sobre ese universo, el objetivo del ministro coordinador es eliminar al menos 500 puestos, en línea con la política de achicamiento estatal que impulsa la Casa Rosada desde diciembre.

Desde el entorno de Adorni reconocen que la revisión de la estructura fue una de las primeras conclusiones tras su desembarco. “Nos encontramos con un esquema sobredimensionado, con múltiples áreas que replican funciones”, explican fuentes oficiales, que remarcan que cada secretaría recibió un plazo concreto para presentar su propuesta de reducción de personal y reorganización interna.

El ajuste no se limita a la dotación de empleados. La conducción del área también puso la lupa sobre los denominados “ravioles” presupuestarios y el uso de recursos materiales. En ese proceso intervienen la Unidad de Asesores del Gabinete y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, con quien Adorni articula la estrategia general de reforma administrativa.

La Jefatura de Gabinete tiene bajo su órbita a las secretarías de Asuntos Estratégicos, Coordinación Legal y Administrativa, Ejecutiva, Comunicación y Medios, Innovación, Ciencia y Tecnología, y Ambiente y Turismo. De acuerdo con el diagnóstico interno, las dos últimas concentran la mayor cantidad de empleados, especialmente por el peso de áreas como Parques Nacionales, y deberán avanzar con mayor rapidez en la adecuación de sus estructuras.

Desde el oficialismo sostienen que la reducción tendrá un impacto directo en el gasto salarial y permitirá ordenar competencias duplicadas sin afectar la capacidad de gestión. El mensaje interno es claro: revisar funciones, determinar qué resulta esencial y recortar aquello que se considere excesivo. En esa línea, a fines de diciembre ya se habían anunciado medidas de austeridad vinculadas al uso de bienes oficiales.

Uno de los ejemplos más concretos fue la revisión del parque automotor. El área contaba con 78 vehículos asignados al personal, que pasaron a un esquema de control y reasignación. Desde entonces, rige un protocolo que exige justificar cada solicitud de uso, bajo la supervisión de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa.

A ese paquete se sumó la decisión de restringir los viajes oficiales en primera clase y de fijar topes estrictos a los viáticos. El criterio, compartido con otras áreas clave del Gobierno, apunta a eliminar prácticas consideradas incompatibles con el discurso de austeridad. “Se terminó viajar en business con viáticos incluidos”, repiten en los despachos oficiales, en sintonía con el mensaje que transmiten otros referentes del oficialismo.

Las medidas no estuvieron exentas de resistencia interna. Algunos funcionarios y empleados expresaron su malestar por los recortes, pero la conducción política se mantiene firme. “No hay plata y hay que predicar con el ejemplo”, es la consigna que se repite puertas adentro.

El plan de ajuste, además, trasciende a la Jefatura de Gabinete. En coordinación con Sturzenegger, Adorni participó en el diseño de una hoja de ruta para reducir otro 10% del total de empleados de la administración pública nacional. La consigna es clara: la “motosierra” no se detiene.

En paralelo al ajuste, el jefe de Gabinete busca consolidar su impronta política. Mantiene reuniones individuales con los ministros para definir prioridades, detectar cuellos de botella y reforzar el control de gestión, en un esquema que combina recorte del gasto y centralización de decisiones.