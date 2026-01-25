Milei vuelve al territorio bonaerense con actos de alto perfil y foco en la agenda legislativa

Milei retoma la agenda local con una recorrida política en Mar del Plata

La visita refuerza el posicionamiento del oficialismo en la provincia de Buenos Aires

Santilli se consolida como figura clave y posible candidato a gobernador en 2027

El Presidente cerrará la Derecha Fest y encabezará actividades partidarias

El viaje antecede al inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso

La reforma laboral es el principal objetivo legislativo del Gobierno en febrero

A pocos días de su regreso de Davos, donde participó del Foro Económico Mundial, el presidente Javier Milei retoma la agenda local con una recorrida de fuerte tono político en Mar del Plata. La visita, que combina una caminata por el centro de la ciudad con la participación en un acto partidario de derecha, marca un nuevo paso en la estrategia de posicionamiento del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, un distrito clave en el horizonte electoral de 2027.

El mandatario se mostrará públicamente este lunes en la ciudad balnearia acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, titular del partido, y por el ministro del Interior, Diego Santilli, una de las figuras que el oficialismo proyecta como eventual candidato a gobernador bonaerense. La presencia conjunta refuerza la señal política hacia un territorio donde La Libertad Avanza busca consolidar estructura y liderazgo.

La caminata está prevista para las 20:30 en la intersección de las calles Güemes y Avellaneda, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad durante la temporada estival. Al día siguiente, Milei será el encargado de cerrar una nueva edición de la denominada Derecha Fest, un evento que reúne a dirigentes políticos, legisladores, intelectuales y referentes culturales alineados con el ideario libertario.

Santilli, ex dirigente del PRO que se incorporó al oficialismo tras asumir al frente del Ministerio del Interior, aparece desde hace meses como una de las principales cartas del mileísmo en la provincia. Su rol fue central en la última elección bonaerense, cuando encabezó la lista legislativa y logró revertir una desventaja inicial significativa. Desde entonces, su figura se consolidó como puente entre el Gobierno nacional y los gobernadores, y como potencial rival del actual gobernador Axel Kicillof.

La visita presidencial se inscribe en una secuencia de actos que Karina Milei viene protagonizando en la provincia. A fines de noviembre, la secretaria general encabezó en Mar del Plata un congreso partidario que reunió a miembros del Gabinete y a los principales referentes del espacio. Esta vez, el protagonismo recae directamente en el jefe de Estado, acompañado además por dirigentes como Sebastián Pareja, titular del partido a nivel local, y la diputada Lilia Lemoine.

La Derecha Fest se realizará en el Horizonte Club de Playa y contará con la participación de legisladores, escritores y referentes religiosos, entre ellos Agustín Laje, Nicolás Márquez y el pastor evangélico Gabriel Ballerini. El Presidente ya había cerrado uno de estos encuentros en Córdoba, en la antesala de las elecciones nacionales, consolidando este tipo de eventos como parte de su narrativa política.

La agenda en Mar del Plata incluirá también una actividad de carácter personal: Milei asistirá al espectáculo teatral de Fátima Flórez, su ex pareja, quien actualmente protagoniza un unipersonal en la ciudad. La presencia del mandatario fue confirmada por la propia artista, que destacó el interés y el apoyo del Presidente a su trabajo.

Más allá del componente político y simbólico de la visita, el viaje se da en la antesala de una semana clave para el Gobierno. El próximo 2 de febrero comenzarán las sesiones extraordinarias del Congreso, durante las cuales el oficialismo buscará avanzar con dos proyectos centrales: la reforma laboral y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Para ese objetivo, Santilli y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, intensificaron las negociaciones con la oposición y con los gobernadores. El ministro del Interior retomó en las últimas semanas sus recorridas por las provincias, con reuniones en Salta, Neuquén y Entre Ríos, donde expuso los lineamientos del proyecto laboral y recogió demandas y objeciones.

Uno de los puntos más sensibles es la modificación del impuesto a las Ganancias, un tributo coparticipable que genera preocupación en varias provincias por su impacto en la recaudación. Algunos gobernadores anticiparon su respaldo general a la reforma, pero reclaman cambios o compensaciones en ese artículo específico.

Con la agenda política y legislativa en plena ebullición, el Presidente cerrará la semana con una reunión de la mesa política en la Casa Rosada para definir la estrategia parlamentaria final. El objetivo del oficialismo es llegar al inicio del debate con los consensos necesarios para convertir la reforma laboral en uno de los primeros grandes hitos legislativos de la gestión.