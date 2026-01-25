Barrionuevo encabezó en Mar del Plata un acto contra la reforma laboral de Milei

El acto se realizó en Mar del Plata y fue organizado por el Movimiento Nacional Sindicalista Peronista.

Luis Barrionuevo rechazó con dureza la reforma laboral impulsada por Javier Milei.

El sindicalista cuestionó la política económica del Gobierno y su capacidad para generar empleo.

Carlos Bianco participó en representación del gobernador Axel Kicillof.

El encuentro evidenció la cercanía entre el kicillofismo y sectores de la CGT.

Representantes de la Iglesia destacaron el rol social de los sindicatos.

El dirigente sindical Luis Barrionuevo lideró en Mar del Plata un acto de fuerte contenido político y gremial en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei. El encuentro, organizado por el Movimiento Nacional Sindicalista Peronista (MNSP), se desarrolló en el Hotel “Presidente Perón”, perteneciente al gremio de Gastronómicos, y reunió a referentes del sindicalismo, dirigentes políticos bonaerenses y representantes de la Iglesia Católica.

Durante el almuerzo, Barrionuevo pronunció un discurso con duras críticas al rumbo económico del Gobierno nacional y, en particular, a la iniciativa oficial de modificar el régimen laboral. “No queremos que este proyecto salga adelante porque es perjudicial para los trabajadores”, afirmó ante un auditorio colmado, marcando un rechazo frontal a una de las reformas estructurales que impulsa la administración libertaria.

El histórico sindicalista cuestionó además la estrategia económica del Ejecutivo y desafió al oficialismo a “dejar de pedir plata prestada y ponerse las pilas para reactivar la economía nacional”. En ese marco, sostuvo que el Gobierno “carece totalmente de las capacidades para generar empleo de calidad”, y advirtió que las reformas planteadas no apuntan a mejorar las condiciones laborales sino a precarizarlas, en un contexto de caída del consumo y deterioro del poder adquisitivo.

El acto tuvo un fuerte componente político con la presencia de Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y principal colaborador del gobernador Axel Kicillof. La participación de Bianco fue leída como un mensaje claro en la interna del peronismo, en la antesala del debate parlamentario por la reforma laboral y en un momento de reconfiguración de liderazgos dentro del Partido Justicialista.

Bianco se mostró junto a Barrionuevo y al ex cosecretario general de la CGT, Carlos Acuña, y dejó definiciones críticas hacia el oficialismo nacional. “Primero rompen todo y luego nos dicen que la solución es quitarle derechos a los trabajadores. Eso no genera empleo ni ingresos; al contrario, reduce el mercado interno y profundiza la crisis”, expresó el funcionario bonaerense, alineando el discurso provincial con la postura sindical frente a las reformas propuestas.

La presencia del ministro reforzó, además, la sintonía política entre el espacio que lidera Kicillof y sectores clave de la Confederación General del Trabajo. En los últimos meses, el gobernador bonaerense ha consolidado vínculos con la cúpula sindical, un factor que fortalece su posicionamiento en las disputas internas del peronismo, especialmente frente a un escenario nacional adverso y con el movimiento obrero en alerta.

El encuentro también incluyó la participación de representantes de la Iglesia Católica. Entre ellos, Ayelén Tomasini, presidenta de la Comisión Nacional Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, quien destacó el rol social de las organizaciones sindicales. “La importancia de los sindicatos es central, son espacios que construyen comunidad y cuidan al otro”, señaló, aportando una mirada social y ética al debate sobre el trabajo y los derechos laborales.

La convocatoria en Mar del Plata se inscribe en una serie de movimientos y pronunciamientos del sindicalismo peronista en rechazo a las políticas del Gobierno nacional. Frente a una agenda de reformas que incluye cambios en el sistema laboral, previsional y económico, los gremios buscan articular una respuesta política y social que combine presión institucional, movilización y alineamientos estratégicos dentro de la oposición.

En ese contexto, el acto encabezado por Barrionuevo funcionó no solo como una expresión de rechazo a la reforma laboral, sino también como una señal de reorganización del peronismo sindical y político, con el objetivo de disputar el sentido del debate público y posicionarse como un actor central frente al avance del programa libertario.