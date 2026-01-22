Gripe H3N2: los síntomas a los que hay que prestar atención y cómo prevenirla

La provincia de Mendoza reportó la primera muerte en Argentina asociada al virus de la gripe H3N2. Se trata de un hombre de 74 años que se encontraba internado en el Hospital Carrillo y que padecía diversas enfermedades preexistentes.

Las autoridades sanitarias subrayaron que la vacunación antigripal y la vigilancia de síntomas son las principales estrategias de prevención. Estas recomendaciones se enfocan especialmente en personas que regresan del exterior y en aquellos que planean viajar a países del hemisferio norte, donde actualmente se registra mayor circulación del virus.

Para los viajeros que ingresan al país, se aconseja monitorear la aparición de síntomas gripales durante los días siguientes al viaje. En caso de presentar síntomas, se debe consultar de inmediato a un centro de salud, sin necesidad de realizar aislamientos o pruebas preventivas.

Aumento de casos confirmados

El último Boletín Epidemiológico Nacional, que cubre el periodo del 18 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026, informó 28 casos positivos de Influenza A(H3N2), duplicando las cifras de la semana anterior. Las provincias afectadas incluyen Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Síntomas y grupos vulnerables

Los síntomas de la gripe H3N2 son similares a los de otras variantes de influenza, pero pueden manifestarse con mayor intensidad. Los síntomas incluyen fiebre alta, malestar general, dolores musculares, tos seca y fatiga extrema. Los grupos más vulnerables son los menores de cinco años y los adultos mayores, quienes pueden enfrentar complicaciones respiratorias.

Los especialistas recomiendan consultar al médico ante la aparición de síntomas, evitando la automedicación. La vacuna antigripal 2025 está disponible de forma gratuita en centros habilitados para grupos de riesgo, que incluyen:

Niños de 6 a 24 meses.

Embarazadas y puérperas.

Adultos mayores de 65 años y personal de salud.

Personas con comorbilidades entre 2 y 64 años.

Viajeros al hemisferio norte.

Recomendaciones generales de prevención

Desde la cartera sanitaria, se reitera la importancia de mantener los esquemas de vacunación actualizados, practicar una buena higiene de manos, cubrirse al toser o estornudar y evitar compartir objetos personales. También se recomienda desinfectar superficies en contacto con enfermos y ventilar adecuadamente los espacios cerrados.

Las personas con síntomas respiratorios deben limitar el contacto con otros y restringir interacciones hasta 24 horas después de haber estado sin fiebre, sin el uso de antitérmicos.