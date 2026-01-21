La reacción de David Beckham al durísimo mensaje de su hijo Brooklyn

La tensión familiar entre los Beckham ha escalado tras el fuerte descargo público de Brooklyn Beckham, quien rechazó cualquier posibilidad de reconciliación con sus padres, David y Victoria. Durante una declaración reveladora, el hijo mayor del exfutbolista expuso disputas familiares que habían permanecido en privado hasta ahora.

En este contexto, la respuesta de David Beckham se convirtió en uno de los momentos más anticipados. En lugar de confrontar la situación, el exjugador del Manchester United y del Real Madrid eligió hablar sobre el impacto de las redes sociales. Durante una reciente entrevista, Beckham destacó la influencia de estas plataformas en los jóvenes. "Siempre he hablado sobre el poder de las redes sociales... Para bien y para mal. Hoy en día, a lo que los niños pueden acceder puede ser peligroso", advirtió.

Aunque no mencionó a Brooklyn ni la controversia directamente, David enfatizó la importancia de permitir que los niños cometan errores como parte de su aprendizaje. "A veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores", concluyó.