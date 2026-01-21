Extraordinarias bajo tensión: la oposición cuestiona el temario de Milei y exige debatir el DNU de Inteligencia

El Presidente convocó a sesiones extraordinarias a partir de febrero con un temario acotado.

La reforma laboral es el proyecto central que el Gobierno busca tratar en el Congreso.

La agenda incluye la modificación de la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur-UE.

La oposición criticó la exclusión del DNU que reforma la Ley de Inteligencia.

Nicolás del Caño y Juan Carlos Molina expresaron fuertes cuestionamientos públicos.

Las extraordinarias se anticipan como un nuevo foco de tensión política.

El Gobierno nacional oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso a partir de febrero y volvió a encender un foco de conflicto con la oposición, que reaccionó con duras críticas al temario definido por el Ejecutivo. Como establece la normativa vigente, el Presidente es el único facultado para convocar al Parlamento fuera del período ordinario y fijar los proyectos a tratar. Sin embargo, la exclusión de iniciativas consideradas sensibles por los bloques opositores, en especial el DNU que modifica la Ley de Inteligencia, reavivó el debate político y profundizó las tensiones.

La decisión fue comunicada este lunes desde la Casa Rosada, donde Javier Milei, junto a su Gabinete, resolvió habilitar el tratamiento de cuatro temas específicos. Entre ellos, el que concentra mayor atención es la reforma laboral, un proyecto clave para el Gobierno que ya cuenta con dictamen y que podría ser llevado al recinto el próximo 10 de febrero. Para el oficialismo, se trata de una iniciativa central para avanzar con su programa de desregulación económica y flexibilización del mercado de trabajo.

La agenda de las extraordinarias también incluye la modificación de la Ley de Glaciares, una propuesta que apunta a adecuar el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. El proyecto genera resistencia en sectores políticos y ambientales, que advierten sobre un posible retroceso en materia de protección de recursos naturales estratégicos. A su vez, el Ejecutivo buscará darle un tratamiento acelerado al Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, al que considera una pieza clave para la inserción internacional de la Argentina.

Otro de los puntos habilitados es la designación del diputado Fernando Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, en el marco de la Ley del Servicio Exterior de la Nación. El nombramiento se inscribe en la estrategia política del Gobierno para consolidar aliados en el plano diplomático y reforzar su perfil internacional.

Más allá del contenido de los proyectos, lo que dominó la escena política fueron las reacciones de la oposición, que cuestionó con dureza la selección del temario. Uno de los reclamos centrales apunta a la ausencia del debate sobre el DNU 941/25, que introduce cambios en la Ley de Inteligencia. Desde distintos espacios sostienen que se trata de una norma de alto impacto institucional que debería ser discutida en el Congreso y no quedar al margen de las extraordinarias.

El diputado y referente de la izquierda Nicolás del Caño fue uno de los primeros en expresar su rechazo. A través de sus redes sociales, denunció que el Gobierno convoca a extraordinarias para tratar “la reforma laboral esclavista y la nefasta modificación de la Ley de Glaciares”, mientras deja afuera el DNU que reforma la Ley de Inteligencia. El planteo resume una crítica compartida por otros sectores opositores, que acusan al Ejecutivo de evitar deliberadamente un debate incómodo.

En la misma línea se expresó el diputado de Unión por la Patria Juan Carlos Molina, quien cuestionó que se impulse el tratamiento de la reforma laboral pero no se incluya el DNU que, según sus palabras, “toquetea, entre gallos y medianoche, la SIDE”. Para el legislador, la omisión no es casual y responde a una estrategia política del Presidente. “El plan es destruirlo todo”, lanzó en un mensaje que sintetiza el tono de la confrontación.

Con este escenario, las sesiones extraordinarias se perfilan como un nuevo campo de disputa entre el oficialismo y la oposición. Mientras el Gobierno busca avanzar con su agenda prioritaria y mostrar capacidad de iniciativa legislativa, los bloques opositores prometen dar pelea y poner el foco en los temas que, a su entender, el Ejecutivo intenta eludir.