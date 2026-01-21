Aseguran que Wanda Nara habla con L-Gante a escondidas de Martín Migueles

Aseguran que Wanda Nara habla con L-Gante a escondidas de Martín MiguelesESPECTÁCULO Julia VOSCO
Wanda Nara atraviesa una crisis con su actual pareja, Martín Migueles, tras revelarse que él le envió un mensaje a Claudia Ciardone mientras estaban juntos. En medio de esta situación, se ha informado que Nara estaría manteniendo conversaciones secretas con L-Gante, su exnovio.
Durante su participación en el programa "Sálvese quien pueda" de América, el panelista Martín Salwe afirmó que Wanda y L-Gante nunca dejaron de comunicarse. Según Salwe, aunque su relación ha tenido altibajos, "por momentos se bloquean, se desbloquean, hablan, histeriquean; pero hay comunicación".
El panelista también reveló que podrían reunirse pronto. "Me dijeron que están más cerca que nunca. Tené cuidado con lo que pueda pasar este fin de semana", advirtió. L-Gante, por su parte, tiene programada una gira en Santa Fe, pero podría regresar a Buenos Aires, lo que facilitaría un encuentro con Wanda.
Finalmente, Salwe compartió que Wanda le habría respondido a L-Gante sobre su situación con Migueles: "No es más mi pareja, es ahora mi chofer, y para mis hijos es el entrenador".