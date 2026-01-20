Tras la crisis familiar, Marcelo Tinelli tomó una decisión clave sobre su futuro laboral

Marcelo Tinelli, el popular conductor argentino, ha confirmado su regreso a la televisión y al streaming en 2026, después de enfrentar una crisis familiar con su hija Juana. La relación entre ambos se había tensado debido a un fuerte conflicto, pero recientemente ha mostrado señales de reconciliación.

A través de sus redes sociales, en una historia de Instagram, Tinelli expresó su entusiasmo por los proyectos que tiene en marcha. "Termina un finde maravilloso junto a mis hijos más grandes. Mañana volvemos a preparar los proyectos que tenemos para la tele y el streaming", aseguró.

El animador también se mostró optimista respecto a su futuro laboral: “Volvemos con más fuerza y ganas que nunca. Prometo dar lo mejor de mí, como en mi primer día de trabajo en la tele, allá por los 90”, agregó.

La última actuación de Tinelli en televisión fue en el programa "Bailando 2023" por América. En streaming, lideró "Estamos de paso" en 2025, pero había dejado en suspenso su carrera en este formato.

Desde enero de este año, Tinelli ha compartido momentos con Juana, con quien se mostró en vacaciones en Punta del Este, dejando atrás la polémica que marcó su relación. "Solo sonrisas en este 2026", escribió en sus historias, en referencia a un nuevo comienzo tras las tensiones familiares previas.