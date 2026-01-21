Milei reactiva el “Tour de la Libertad” y pone la mira en Mendoza con un claro objetivo político

Milei planea visitar al menos dos provincias por mes durante 2026

El presidente Javier Milei decidió profundizar en 2026 una estrategia que combina gestión, construcción territorial y proyección electoral. Con la premisa de recorrer el interior del país de manera sistemática, el mandatario se propuso visitar al menos dos provincias por mes durante la segunda parte de su mandato. Tras haber iniciado el año con actividades en Córdoba y Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) trabaja ahora en un nuevo desembarco del denominado “Tour de la Libertad”, que podría tener como próxima escala a Mendoza hacia mediados de febrero.

La elección de la provincia cuyana no responde al azar. El domingo 22 de febrero, Mendoza celebrará elecciones en seis departamentos que renuevan sus Concejos Deliberantes, un turno electoral que funciona como termómetro político en el inicio del calendario 2026. En ese escenario, el oficialismo libertario selló una alianza con el gobernador Alfredo Cornejo y con el PRO para competir de manera conjunta en San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. La intención del Gobierno es que Milei visite la provincia entre el 17 y el 19 de febrero, en la antesala de unos comicios que, además, tendrán una particularidad institucional en San Rafael, donde avanza el proceso para lograr la autonomía municipal.

Cornejo se consolidó como uno de los gobernadores con mejor vínculo con la Casa Rosada. Fue un visitante frecuente en Balcarce 50, tanto en las reuniones del Consejo de Mayo como en los intercambios políticos vinculados al armado de listas. En el oficialismo consideran clave sostener y exhibir esa sintonía, que ya tuvo un antecedente concreto en la campaña legislativa pasada. Tres meses después de haber recorrido la peatonal mendocina, días antes de las elecciones de medio término, La Libertad Avanza logró imponerse en la provincia y obtuvo cuatro bancas en la Cámara de Diputados, con el exministro de Defensa Luis Petri como figura central.

El viaje a Mendoza se inscribe, además, en un diseño político más amplio que mira hacia 2027. En la mesa de coordinación de LLA no descartan sumar nuevas provincias a la gira presidencial durante febrero y marzo. Entre las opciones que se analizan aparecen Entre Ríos y Jujuy, dos distritos con realidades políticas bien distintas pero estratégicas para el armado nacional.

En Entre Ríos gobierna Rogelio Frigerio, otro de los mandatarios con buen diálogo con el Ejecutivo nacional. Allí, el oficialismo libertario compitió en alianza con el gobierno provincial y celebró un resultado favorable en las legislativas, con la obtención de tres diputados y dos senadores. En el mapa preliminar que traza La Libertad Avanza rumbo a las elecciones presidenciales, Frigerio y Cornejo aparecen como dos de los gobernadores a los que el Gobierno estaría dispuesto a respaldar si avanzan con aspiraciones de reelección.

El caso de Jujuy presenta un escenario diferente. Milei aún no visitó la provincia desde que asumió y la relación con el gobernador Carlos Sadir es más distante. El mandatario jujeño integra el bloque de Provincias Unidas, un espacio que analiza la posibilidad de impulsar un candidato presidencial propio y que mantiene una postura crítica frente al Poder Ejecutivo. En ese contexto, los libertarios evalúan presentar un candidato propio para disputar la gobernación, una estrategia que también planean replicar en Córdoba, Santa Fe y Chubut.

El “Tour de la Libertad”, que en sus inicios tuvo un tono de agradecimiento por el respaldo electoral de octubre, fue mutando en una herramienta central de construcción política. Además de los actos partidarios, Milei combinó estas giras con eventos populares y no estrictamente políticos, como su paso por el Festival de Doma y Folklore de Jesús María o su participación en encuentros ideológicos afines.

Cuando la agenda presidencial o los compromisos internacionales lo impiden, la recorrida territorial queda en manos de Karina Milei y Martín Menem, quienes asumieron un rol activo en la expansión del armado libertario. Desde noviembre, la secretaria general de la Presidencia dejó en claro que el objetivo de estas visitas no es solo agradecer apoyos pasados, sino trabajar de manera anticipada en la reelección presidencial. En ese camino, el cronograma se cumple y el despliegue territorial se consolida como una de las principales apuestas políticas del oficialismo.