Aseguran que Wanda Nara habla con L-Gante a escondidas de Martín Migueles: “Están más cerca que nunca”ESPECTÁCULOAgencia 24 Noticias
Wanda Nara continúa en crisis con Martín Migueles después de que el empresario le escribiera a Claudia Ciardone mientras ya estaba en pareja con ella. Ahora parece que la conductora estaría hablando a escondidas con L-Gante, su exnovio.
Al aire de Sálvese quien pueda (América), Martín Salwe lanzó la bomba: "Wanda Nara nunca dejó de hablarse con L-Gante“. Además, aseguró que la información le llegó de parte de un confidente del artista.
El panelista indicó que nunca dejaron de tener contacto, pero sí que sufrió intermitencias ese vínculo: “Por momentos se bloquean, se desbloquean, hablan, histeriquean; pero hay comunicación”.
Luego, Salwe indicó cuándo podría ser el encuentro entre Elián Valenzuela y la presentadora de MasterChef Celebrity (Telefe): “Me dijeron ‘están más cerca que nunca. Tené cuidado con lo que pueda pasar este fin de semana’”.
“L-Gante va a estar de gira por Santa Fe, pero puede ser que vuelva a Buenos Aires y haya un encuentro con Wanda”, sumó.
Por último, contó lo que Wanda le habría dicho a L-Gante cuando preguntó por Migueles: “No es más mi pareja, es ahora mi chofer, y para mis hijos es el entrenador".
