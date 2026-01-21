Dellasanta dice que el peronismo hace política en la denuncia contra Viotti

Dellasanta cuestionó al peronismo por la denuncia sobre la compra de agua y habló de “uso político” de la auditoría

El concejal Fabricio Dellasanta, referente de La Libertad Avanza (LLA) en Rafaela, salió al cruce de la denuncia por presunta corrupción presentada por concejales justicialistas a partir de una auditoría vinculada a la compra de agua por parte de la Municipalidad. Según el edil libertario, el peronismo “hace política” con el tema y exagera conclusiones que, a su entender, no revisten gravedad.

Dellasanta sostuvo que los resultados de la auditoría son “insignificantes” y que no justifican una denuncia de la magnitud planteada por el bloque opositor. En ese marco, cuestionó que se intente instalar un escándalo público cuando —afirmó— existen otras cuestiones “mucho más graves” que deberían ser objeto de investigación y que comprometerían al oficialismo.

La controversia involucra al funcionario Juan Pablo Aversa, uno de los nombres más señalados dentro de la administración del intendente Leonardo Viotti, y eje central de los cuestionamientos del peronismo local. Para Dellasanta, el foco puesto sobre Aversa responde más a una estrategia política que a hechos concluyentes surgidos del proceso de auditoría.

“El peronismo actúa como lo ha hecho históricamente: utiliza denuncias para sacar rédito político”, expresó el concejal de LLA, al tiempo que remarcó que no se desprenden irregularidades sustanciales del informe técnico difundido.

Desde el bloque justicialista, en tanto, sostienen que la auditoría dejó dudas en torno a los procedimientos de compra y reclaman explicaciones formales del Ejecutivo municipal. El tema promete seguir generando cruces en el Concejo, en un clima político marcado por acusaciones cruzadas y lecturas contrapuestas sobre el alcance real del informe.