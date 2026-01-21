Tras el reclamo sostenido de R24N, el Municipio limpió las vías del tren: lo normal convertido en excepción



Después de reiterados reclamos públicos realizados por R24N, finalmente la Municipalidad se decidió a intervenir y realizar un operativo de limpieza en las vías del tren y el andén de la estación del Ferrocarril Mitre. Una tarea básica, necesaria y habitual en cualquier ciudad ordenada, que en esta administración terminó transformándose en un hecho excepcional.

Durante la mañana de este martes, personal del área de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente, llevó adelante trabajos de barrido manual, recolección de residuos y lavado profundo tanto del andén como de los sectores aledaños a la estación. La intervención permitió retirar residuos acumulados y mejorar visiblemente un espacio de alta circulación, que llevaba largo tiempo en condiciones inadmisibles.

El operativo se extendió además a otros espacios públicos como el Centro Recreativo Metropolitano, el Parque Eucaliptos y el Parque Apadir, donde se realizaron tareas similares con el objetivo de recomponer condiciones mínimas de limpieza y orden.

Las acciones se desarrollaron de manera coordinada y contaron con el acompañamiento de Guardia Urbana y personal policial, garantizando el normal desarrollo de las tareas. Nada extraordinario. Nada fuera de lo que debería suceder todos los días.

Cuando lo básico llega tarde

Lo que hoy se presenta como una política activa de limpieza no es más que una respuesta tardía a un reclamo concreto y sostenido. La limpieza de las vías del tren, del andén y de los espacios públicos no debería depender de la presión mediática, sino formar parte de un esquema permanente de mantenimiento urbano.

Sin embargo, en esta gestión, lo que tendría que ser normal se convierte en noticia, y eso habla más de las ausencias previas que del operativo en sí. Durante meses, esos sectores acumularon residuos, abandono y falta de mantenimiento, a la vista de todos.

Espacios públicos que exigen continuidad

Desde el discurso oficial se habla de “acciones permanentes” y de “poner en valor” los espacios públicos. La realidad es que la continuidad es la gran deuda pendiente. Un operativo aislado no resuelve un problema estructural si no viene acompañado de planificación, control y presencia sostenida del Estado municipal.

Recuperar espacios de uso comunitario es fundamental, pero sostenerlos en el tiempo es la verdadera prueba de gestión. De lo contrario, la limpieza de hoy será el abandono de mañana.

El rol de la prensa y la responsabilidad política

Que la intervención se haya producido recién después de los reclamos reiterados de R24N deja una enseñanza clara: la prensa sigue siendo una herramienta clave para visibilizar lo que el poder prefiere ignorar.

Ahora el desafío está planteado. La Municipalidad deberá demostrar que este operativo no fue un gesto aislado, sino el inicio de una política seria y sostenida. Porque una ciudad limpia no se construye con fotos ni comunicados, sino con trabajo constante y responsabilidad política.

R24N seguirá marcando lo que falta. Porque gobernar no es reaccionar: es anticiparse.