Suben las tasas y vuelve el atractivo de los plazos fijos en pesos y en dólares

Los bancos subieron las tasas de los plazos fijos tras el giro de la política monetaria.

La tasa pasiva promedio trepó al 31,4% anual, con una fuerte suba semanal.

El ajuste respondió a la licitación de deuda en pesos y al repunte inflacionario.

Existen amplias brechas de rendimiento entre las distintas entidades financieras.

También aumentaron las tasas de los plazos fijos en dólares, hasta el 5% anual.

Los bancos buscan captar divisas para financiar a empresas exportadoras.

Las inversiones en plazos fijos recuperaron atractivo en las últimas jornadas, en un contexto de reacomodamiento del escenario monetario y financiero. Los bancos ajustaron al alza los rendimientos ofrecidos a sus clientes, en línea con la reciente decisión del Gobierno de endurecer la política de tasas para absorber pesos, contener la inflación y evitar presiones adicionales sobre el mercado cambiario.

Según el último boletín monetario del Banco Central, la tasa de interés pasiva promedio se ubicó en el 31,4% anual. El dato marca un salto significativo: equivale a 2,5 puntos porcentuales por encima del promedio de la semana previa y a casi seis puntos más que el rendimiento ofrecido durante los 30 días anteriores. Se trata de una corrección rápida, que refleja el cambio de estrategia oficial frente a un escenario inflacionario más persistente de lo previsto.

La suba de tasas se explica, en buena medida, por la última licitación de deuda en pesos realizada por el Tesoro. Allí, el Gobierno convalidó rendimientos más elevados para refinanciar vencimientos y evitar dejar “pesos en la calle”. En lugar de permitir una mayor liquidez, Economía optó por absorber esos fondos ofreciendo mejores retornos a los inversores, una señal clara de endurecimiento monetario.

La decisión se conoció pocas horas después de que el Indec informara un nuevo salto de la inflación. El IPC de diciembre fue del 2,8%, consolidando una tendencia alcista que ya lleva siete meses consecutivos. En ese contexto, el incremento de las tasas aparece como una herramienta clave para intentar anclar expectativas, desalentar el consumo inmediato y reforzar la demanda por instrumentos en moneda local.

La reacción de los bancos no fue homogénea. El Banco Central publicó las tablas con las últimas tasas pasivas y dejó al descubierto importantes brechas entre las distintas entidades. Para una colocación base de $100.000, el rendimiento ofrecido en el mercado oscila actualmente entre el 20,5% y el 31,5% anual. La dispersión responde a que no todos los bancos se adaptaron con la misma velocidad al nuevo escenario financiero.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, el Banco Macro encabeza la lista con una tasa del 27,5%, seguido por el Banco Nación y el BBVA, ambos con el 26%, y el Banco Provincia, con el 25%. En el extremo inferior se ubican el Banco Ciudad, con un 20,5%, y el Santander, que ofrece un 21%. La diferencia de rendimientos obliga a los ahorristas a comparar opciones antes de inmovilizar sus fondos.

El movimiento no se limita a los plazos fijos en pesos. En paralelo, algunos de los principales bancos del sistema financiero decidieron elevar de manera notoria las tasas de los plazos fijos en dólares. La tendencia comenzó a tomar fuerza hacia el cierre de 2025 y se profundizó en las últimas semanas, incentivando a cientos de ahorristas a depositar sus divisas en el sistema bancario.

La mejora en los rendimientos en dólares no es generalizada ni aplica a todos los plazos. En la mayoría de los casos, las tasas más atractivas se ofrecen para colocaciones de al menos 365 días. Una de las excepciones es el Banco Galicia, que ya paga una tasa más elevada a partir de los 180 días. Algunas entidades líderes llegan a ofrecer hasta un 5% anual en dólares, siempre que se cumpla con el plazo mínimo exigido.

La estrategia de los bancos tiene un objetivo concreto: captar divisas para fortalecer su liquidez en moneda extranjera. Con esos dólares, las entidades buscan ampliar el crédito a empresas exportadoras, especialmente pymes que enfrentan restricciones para acceder al mercado de capitales. En ese marco, los plazos fijos en dólares se transforman en una pieza clave para el financiamiento productivo, al tiempo que ofrecen una alternativa de bajo riesgo para los ahorristas.