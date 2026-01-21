La metalurgia profundiza su crisis: fuerte caída en diciembre y un 2025 marcado por la debilidad productiva

La actividad metalúrgica cayó 7,1% interanual en diciembre y 1,3% frente a noviembre.

El sector acumuló en 2025 una contracción del 0,9% respecto de 2024.

La caída se suma a un 2024 que ya había registrado un retroceso del 12,1%.

La producción está 19,8% por debajo de sus máximos recientes.

La capacidad instalada se mantiene en mínimos históricos.

La falta de inversión y la baja demanda complican la recuperación del sector.

La actividad metalúrgica cerró diciembre con una nueva señal de deterioro y confirmó que 2025 fue otro año adverso para uno de los sectores industriales más relevantes de la economía argentina. Según el último Informe Mensual de Actividad elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la producción cayó un 7,1% interanual y retrocedió un 1,3% respecto de noviembre, profundizando una tendencia contractiva que se arrastra desde hace más de un año.

El dato de diciembre no sólo refleja un mal cierre de año, sino que sintetiza un ciclo de debilidad persistente. En el acumulado de 2025, la industria metalúrgica registró una contracción del 0,9% en comparación con 2024, un año que ya había mostrado una caída pronunciada del 12,1%. De este modo, el sector encadenó dos ejercicios consecutivos en retroceso, con un nivel de actividad que hoy se ubica un 19,8% por debajo de sus máximos recientes.

El informe de ADIMRA advierte que el desempeño negativo es generalizado, aunque con impactos especialmente severos en rubros considerados estratégicos. La fabricación de bienes de capital, la metalmecánica vinculada a la obra pública y ciertos segmentos asociados a la construcción y al transporte exhibieron caídas significativas, afectadas por la retracción de la inversión, la paralización de proyectos y la menor demanda interna. A esto se suman las dificultades de financiamiento y el encarecimiento del crédito, que limitan la capacidad de las empresas para sostener planes productivos.

Uno de los indicadores más preocupantes es el nivel de utilización de la capacidad instalada, que se mantiene en mínimos históricos. La baja carga de trabajo refleja no sólo la caída de la demanda, sino también la cautela de las empresas frente a un contexto macroeconómico incierto. Con plantas operando muy por debajo de su potencial, el sector enfrenta problemas de rentabilidad y una creciente presión sobre el empleo, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

Desde la entidad empresaria señalan que la combinación de ajuste fiscal, enfriamiento de la actividad y caída del consumo impactó de lleno en la metalurgia, un sector altamente sensible al ciclo económico. La menor ejecución de obra pública, la postergación de inversiones privadas y la debilidad del mercado interno explican buena parte del retroceso, en un contexto donde las exportaciones no logran compensar la pérdida de volumen en el mercado local.

El escenario se agrava si se observa la evolución de largo plazo. Estar casi un 20% por debajo de los máximos recientes implica que la industria metalúrgica no sólo enfrenta una recesión coyuntural, sino también un desafío estructural para recuperar niveles de producción previos. La falta de señales claras de reactivación y la persistencia de costos elevados en dólares presionan sobre la competitividad del sector, que históricamente cumple un rol clave como proveedor transversal del resto de la industria.

De cara a los próximos meses, el informe no anticipa un cambio de tendencia inmediato. Si bien algunas empresas esperan una leve mejora asociada a una eventual recuperación de la inversión y a la estabilización macroeconómica, el panorama sigue siendo frágil. La recuperación de la metalurgia aparece atada a una reactivación más amplia de la economía, que permita recomponer la demanda y mejorar los niveles de utilización de la capacidad instalada.

Así, el cierre de 2025 deja a la industria metalúrgica en una posición delicada, con números que confirman la profundidad del ajuste y plantean interrogantes sobre la velocidad y la solidez de una futura recuperación.