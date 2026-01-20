Los empresarios argentinos esperan a Milei en Davos con optimismo, pero advierten sobre desafíos pendientes

Antes de que el presidente Javier Milei exponga en el Foro Económico Mundial de Davos, los principales líderes empresarios locales manifestaron una confianza moderada en la economía argentina, con expectativas de crecimiento para 2026 y con la inteligencia artificial como eje central de sus planes de competitividad.



Así lo reflejó la edición número 29 de la Encuesta Global a los CEO realizada por la consultora PwC, presentada este lunes en esa ciudad de Suiza, que sirve como termómetro del ánimo del sector privado en la previa al discurso presidencial.

El informe, que relevó la opinión de 4454 directores ejecutivos de 95 países, incluidos argentinos, revela que el 87% de los CEO locales espera que el PBI crezca durante 2026. Además, uno de cada tres se declara “extremadamente confiado” en que sus ingresos aumentarán en los próximos 12 meses. El dato resulta relevante en el contexto del viaje de Milei, que busca aprovechar su paso por Davos para reforzar la relación con inversores y banqueros internacionales.

El optimismo empresario convive, sin embargo, con una agenda de desafíos estructurales. Según la encuesta, los ejecutivos argentinos consideran que la estabilización macroeconómica abre oportunidades, pero no resuelve por sí sola los problemas de competitividad vinculados a costos operativos, presión tributaria, burocracia e infraestructura.

“Los resultados dejan claro que la estabilidad macroeconómica abre una ventana de oportunidad, pero no garantiza competitividad”, señaló Miguel Urus, socio a cargo de PwC Argentina. Y agregó: “La confianza debe integrarse en la estrategia de las organizaciones, junto con la adopción de IA y la gestión de riesgos”.

La inteligencia artificial aparece como el principal vector de transformación en la visión de los empresarios locales. El 76% de los CEO argentinos cree que su infraestructura tecnológica está lista para integrar estas herramientas y el 73% considera que la cultura organizacional acompaña el cambio. No obstante, solo el 41% reconoce haber realizado inversiones suficientes para capitalizar plenamente sus beneficios, y menos de la mitad —el 49%— afirma estar preparado para atraer talento especializado.

El estudio advierte además que la adopción de IA tendrá un impacto directo en el mercado laboral. Más del 60% de los ejecutivos anticipa una reducción de puestos en niveles de menor experiencia, lo que obliga a pensar estrategias de reskilling y reconversión profesional. En cambio, los mandos medios y gerenciales aparecen como los segmentos más estables frente al avance tecnológico.

La encuesta también expone cómo los CEO locales distribuyen su tiempo: el 60% de su agenda está dedicado a temas de corto plazo, mientras solo un 10% se enfoca en cuestiones estratégicas de largo plazo. Para PwC, esa mirada inmediata representa un límite para capturar todo el potencial de la transformación digital.

Las preocupaciones de los empresarios

En paralelo al entusiasmo por la tecnología, emergen nuevas preocupaciones. Los ciberataques figuran entre los principales riesgos detectados por el 23% de los empresarios argentinos, mientras que las tensiones geopolíticas y la posible suba de aranceles a nivel global también generan incertidumbre.

En contraste, el cambio climático sigue ocupando un lugar secundario: apenas el 21% de las compañías locales aplicó ajustes significativos en sus procesos o cadenas de suministro por razones ambientales.

Energía y minería ponen el foco inversor en la Argentina

Más allá de los desafíos internos, la Argentina aparece como un destino cada vez más atractivo para la inversión extranjera. Según el relevamiento de PWC, el 23% de los CEO brasileños considera al país como un mercado prioritario, al igual que el 10% de los estadounidenses. También se registran menciones destacadas desde China, México, Paraguay y Uruguay.

El interés internacional se vincula, de acuerdo con el informe, al proceso de normalización macroeconómica y al potencial de sectores como energía y minería. PwC anticipa un ciclo alcista en fusiones y adquisiciones impulsado por reformas y desregulación, con oportunidades en minería, energías renovables, gas natural licuado (GNL), siderurgia y puertos.

“Creemos que es momento de acelerar la reinvención, escalar IA con fundamentos responsables y atraer inversiones hacia sectores de alto impacto”, sostuvo Nicolás Carusoni, socio de PwC Argentina a cargo de Marketing y Comunicaciones. “Las organizaciones deben gestionar los riesgos e integrar una visión estratégica para garantizar sostenibilidad y resiliencia”, añadió.

Ese clima empresarial será el telón de fondo de la participación de Milei en Davos. El Presidente tiene previsto exponer el miércoles a las 11.45 hora argentina.

Será un discurso de alrededor de 30 minutos, en el que insistirá con la apertura comercial y su alineamiento con Estados Unidos. También mantendrá reuniones con ejecutivos de la banca global, entre ellos Jamie Dimon (JP Morgan), Larry Fink (BlackRock), David Solomon (Goldman Sachs) y Brian Moynihan (Bank of America).

