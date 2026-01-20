El FMI proyecta un crecimiento sostenido para la Argentina y la ubica entre las economías más dinámicas

El FMI proyecta que la Argentina crecerá 4% en 2026 y 2027.

El desempeño previsto supera el promedio mundial y el de América Latina.

El país se ubica entre las once economías con mayor crecimiento proyectado.

La región crecería 2,2% en 2026 y 2,7% en 2027.

El precio del petróleo seguiría bajo presión, con impacto en Vaca Muerta.

El escenario global combina expansión tecnológica con riesgos comerciales.

La economía argentina crecerá un 4% tanto en 2026 como en 2027, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que mantuvo sin cambios su perspectiva para el país y la ubicó entre las economías con mejor desempeño relativo a nivel global en los próximos dos años. La estimación se conoció en la última actualización del Panorama Económico Mundial, presentada en Bruselas, donde el organismo describió un escenario internacional de expansión “firme”, aunque atravesado por presiones y riesgos significativos.

Según el FMI, la tasa de crecimiento prevista para la Argentina supera el promedio mundial, que se ubicaría en 3,3% en 2026 y 3,2% en 2027, y también se posiciona por encima de las principales economías de América Latina. En la comparación regional, Brasil mostraría una desaceleración desde el 2,5% en 2025 hasta el 1,6% en 2026, con una recuperación a 2,3% en 2027. México, en tanto, crecería a un ritmo más moderado, con expansiones de 1,5% y 2,1% en esos mismos años.

El informe incluye un cuadro anexo con las previsiones para 30 economías que concentran la mayor parte del producto bruto interno mundial. Allí, la Argentina aparece en el puesto undécimo entre los países con mayor crecimiento proyectado, solo superada por mercados emergentes de fuerte dinamismo como India, Filipinas, Indonesia, Egipto, China y Arabia Saudita. Para el FMI, este desempeño relativo refleja un proceso de recuperación más marcado frente a otras economías de la región.

En el plano latinoamericano, el organismo anticipa que el crecimiento promedio de América Latina y el Caribe se moderará a 2,2% en 2026 y repuntará a 2,7% en 2027, a medida que los distintos países converjan hacia su producto potencial desde posiciones cíclicas dispares. En ese contexto, la Argentina se destaca como uno de los casos con mayor expansión prevista, lo que refuerza su peso específico dentro del escenario regional.

El diagnóstico del FMI sobre la economía global combina señales alentadoras con advertencias. El principal motor del crecimiento sigue siendo la inversión en tecnología y en inteligencia artificial, especialmente en Estados Unidos y Asia, que ha permitido sostener el nivel de actividad a pesar de las tensiones comerciales y geopolíticas. Este impulso tecnológico aparece como un factor clave para explicar la resiliencia de la economía mundial en un contexto de elevada incertidumbre.

Sin embargo, el organismo advierte que el precio del petróleo continuará bajo presión. Tras una caída del 14,2% el año pasado, el valor promedio del crudo retrocedería otro 8,5% en 2026 y apenas mostraría una leve recuperación del 0,1% en 2027. Este escenario representa un desafío particular para la Argentina, en especial para el desarrollo de Vaca Muerta y para el ingreso de divisas asociado a las exportaciones energéticas, uno de los pilares de la estrategia de crecimiento.

En materia financiera, el FMI prevé una baja gradual de las tasas de interés en Estados Unidos, estabilidad en la eurozona y aumentos moderados en Japón. Estas condiciones podrían favorecer el acceso al financiamiento internacional, aunque el organismo subraya que el contexto sigue expuesto a riesgos. Entre ellos, menciona la posibilidad de un recrudecimiento de las tensiones comerciales o la imposición de nuevas restricciones sobre insumos estratégicos, lo que podría afectar las cadenas globales de suministro y presionar sobre los precios.

El informe señala que, si bien desde octubre de 2025 las tensiones comerciales se moderaron, persisten focos de conflicto. Uno de los más relevantes es el desacuerdo entre Estados Unidos y China por las exportaciones de semiconductores y minerales estratégicos, contenido de manera transitoria mediante una tregua que redujo aranceles y suspendió nuevas restricciones hasta noviembre de este año. Para el FMI, un quiebre en ese equilibrio podría alterar el escenario de crecimiento previsto.