Santilli sale a buscar gobernadores y acelera la rosca por la reforma laboral

Santilli encabeza una gira provincial para sumar apoyos a la reforma laboral.

Las reuniones con Sáenz, Figueroa y Frigerio apuntan al bloque dialoguista.

La modificación del Impuesto a las Ganancias genera resistencia en las provincias.

Dentro del Gobierno hay diferencias sobre si ofrecer compensaciones a los gobernadores.

La reunión con Sergio Ziliotto volvió a postergarse y sigue en agenda.

El Ejecutivo busca llegar a febrero con los votos necesarios para avanzar en el Congreso.

Con la mira puesta en las sesiones extraordinarias de febrero, el Gobierno activó una nueva etapa de negociaciones políticas para intentar destrabar uno de sus proyectos más sensibles: la reforma laboral. El encargado de encabezar esa ofensiva territorial es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien esta semana profundizará su recorrida por las provincias con un objetivo claro y concreto: sumar el respaldo de los gobernadores para garantizar los votos necesarios en el Congreso.

Luego de participar de una reunión de mesa chica en la Casa Rosada, donde se evaluó el escenario legislativo y el mapa de apoyos disponibles, Santilli retomó la agenda federal como principal operador político del Ejecutivo. El cronograma diseñado apunta a dialogar con mandatarios provinciales considerados clave dentro del denominado bloque dialoguista, un espacio heterogéneo pero decisivo para cualquier iniciativa oficial.

El primer destino será Salta. Este lunes, Santilli mantendrá un encuentro con el gobernador Gustavo Sáenz, uno de los dirigentes provinciales con mayor autonomía política y capacidad de incidencia sobre otros gobernadores del norte. La reunión no solo buscará acercar posiciones sobre la reforma laboral, sino también medir el clima político regional frente a un proyecto que genera reparos en varios distritos.

La agenda continuará el miércoles en Neuquén, donde el ministro se reunirá con Rolando Figueroa. El gobernador patagónico viene sosteniendo un delicado equilibrio entre la defensa de los intereses provinciales y el diálogo institucional con la Casa Rosada, especialmente en temas vinculados a recursos, empleo y desarrollo productivo. Un día después, Santilli viajará a Entre Ríos para encontrarse con Rogelio Frigerio, un dirigente de buen vínculo con el oficialismo nacional y con peso propio en la discusión parlamentaria.

Más allá de los gestos políticos, las negociaciones tienen un trasfondo concreto. En la Casa Rosada reconocen que existen resistencias de varios gobernadores a algunos artículos del proyecto, en especial aquellos vinculados a la modificación de la escala del Impuesto a las Ganancias. El punto genera preocupación en las provincias por su impacto directo en la recaudación coparticipable, en un contexto de estrechez fiscal y caída de ingresos reales.

En ese marco, dentro del propio Gobierno conviven miradas distintas. Un sector considera necesario ofrecer algún tipo de compensación o mecanismo transitorio para neutralizar la resistencia provincial y asegurar apoyos. Otro, en cambio, advierte que ceder en ese punto podría desdibujar el espíritu de la reforma y sentar un precedente político que complique futuras iniciativas. Por ahora, la discusión permanece abierta y sin una definición clara.

La estrategia de Santilli combina diálogo político, escucha de reclamos y una narrativa que busca presentar la reforma laboral como una herramienta clave para dinamizar el empleo y mejorar la competitividad. Sin embargo, en las provincias persiste la cautela. Muchos gobernadores temen que el costo político de acompañar el proyecto sea mayor que los beneficios inmediatos, especialmente en un año atravesado por tensiones económicas y sociales.

En este clima, volvió a postergarse la reunión con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. El encuentro, que debía realizarse en la Casa Rosada, fue reprogramado por segunda vez. Desde el entorno del mandatario pampeano explicaron que la suspensión respondió a problemas personales, luego de que una primera reprogramación se debiera a las fuertes lluvias que afectaron a la provincia.

Desde el Ministerio del Interior confirmaron que Ziliotto se comunicó directamente con Santilli para acordar una nueva fecha en los próximos días. La reunión es seguida con atención en el oficialismo, ya que La Pampa se ubica entre las provincias más críticas del proyecto y su postura podría influir en otros gobernadores de perfil similar.

Mientras tanto, el Gobierno acelera los tiempos. La reforma laboral figura como uno de los ejes centrales del temario de extraordinarias y el Ejecutivo apuesta a llegar a febrero con un escenario más despejado. La gira de Santilli, en ese sentido, aparece como una pieza clave de una negociación que se juega tanto en el territorio como en los despachos del Congreso.