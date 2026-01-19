Milei se prepara para una semana clave en Davos, con gestos globales y señales de alineamiento internacional

Milei iniciará una gira internacional con eje en el Foro Económico Mundial de Davos.

El Presidente expondrá sobre cooperación global y decisiones políticas basadas en principios morales.

Habrá reuniones con CEOs de los principales bancos internacionales.

No está previsto un encuentro formal con Donald Trump, pero podría darse un cruce informal.

La Argentina aceptó integrar como miembro fundador el Board of Peace impulsado por Trump.

El jefe de Gabinete quedará a cargo de la gestión diaria durante la ausencia presidencial.

En un escenario internacional marcado por fuertes tensiones geopolíticas, el presidente Javier Milei iniciará una intensa gira de casi una semana en Europa con eje en su participación en el Foro Económico Mundial de Davos. El viaje se produce en un contexto de alta volatilidad global, atravesado por la reciente operación de los Estados Unidos en Venezuela, los conflictos abiertos en Medio Oriente y las disputas estratégicas en regiones sensibles como el Ártico. En ese marco, la presencia del mandatario argentino en Suiza busca proyectar una señal política clara sobre el posicionamiento internacional del país.

Milei partirá rumbo a Europa este lunes por la noche y arribará a Zúrich en las primeras horas del martes, acompañado por una comitiva integrada por su secretaria general, Karina Milei, y los ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Desregulación y Transformación del Estado. Desde el inicio, la agenda combinará actividades protocolares, encuentros políticos y reuniones con referentes del mundo financiero, en una apuesta por reforzar el perfil internacional de la gestión libertaria.

La primera jornada incluirá una reunión con un destacado emprendedor, mientras que el miércoles estará marcado por uno de los momentos centrales del viaje: la exposición de Milei en el Foro Económico Mundial. Tras el saludo formal y la tradicional fotografía con el presidente de Suiza, el mandatario argentino disertará ante líderes políticos, empresarios y referentes globales en un panel dedicado a los desafíos de la cooperación en un mundo cada vez más disputado. El discurso, preparado por su equipo más cercano, pondrá el foco en la necesidad de que las decisiones políticas se rijan por principios morales antes que por criterios meramente utilitaristas.

Además de su intervención pública, Milei mantendrá reuniones con los máximos ejecutivos de algunos de los principales bancos internacionales, un gesto que apunta a reforzar el vínculo con el sistema financiero global y a transmitir previsibilidad económica en un momento clave para la Argentina. Estos encuentros se inscriben en la estrategia del Gobierno de atraer inversiones y consolidar apoyos externos para su programa económico.

Aunque no está previsto un encuentro formal con Donald Trump ni con funcionarios de su entorno, la coincidencia temporal en Davos alimenta la posibilidad de un cruce informal entre ambos líderes. Trump hablará en el foro apenas una hora antes que Milei, y un eventual saludo, aun sin agenda oficial, tendría un fuerte impacto simbólico en el actual contexto internacional, marcado por el intento de los Estados Unidos de reposicionarse como actor central en la resolución de conflictos globales.

Ese alineamiento quedó explicitado días atrás, cuando Milei aceptó la invitación para que la Argentina integre como miembro fundador el recientemente anunciado Board of Peace, una iniciativa impulsada por Trump para intervenir en disputas internacionales. El presidente argentino expresó su respaldo a ese esquema y reafirmó una visión del mundo basada en la lucha contra el terrorismo, la defensa de la vida, la propiedad y la libertad. Según lo previsto, uno de los primeros focos de ese conglomerado de países será la situación en la Franja de Gaza.

En paralelo, el viaje a Davos también contempla una agenda propia para los ministros que acompañan al Presidente. Federico Sturzenegger y Luis Caputo compartirán espacios de debate en el foro, mientras que no se descarta un encuentro entre el titular de Economía y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que participará de varias jornadas dedicadas a la inteligencia artificial, el crecimiento global y las proyecciones económicas para 2026.

Milei permanecerá en Europa durante toda la semana y regresará al país recién el viernes, con la posibilidad de sumar actividades adicionales aún no confirmadas. Mientras tanto, la gestión cotidiana quedará bajo la supervisión del jefe de Gabinete, quien permanecerá en Buenos Aires por decisión directa del Presidente. La definición refleja la intención de mantener un control político estrecho durante la ausencia del mandatario, en un contexto interno y externo de alta sensibilidad.