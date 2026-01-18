Marta Fort atropelló a una mujer en Belgrano

Marta Fort estuvo involucrada en un accidente de tránsito este mediodía en el barrio de Belgrano, específicamente en la intersección de Migueletes y Olleros, donde atropelló a una mujer. Las imágenes del incidente se difundieron rápidamente en las redes sociales.

César Carozza, abogado de Fort, confirmó que tanto la modelo como la víctima se encuentran en buen estado. “Fue un accidente desafortunado. La señora cruzó la calle de manera imprudente y Marta estaba circulando en ese momento. Aunque la mujer no presenta lesiones graves, fue trasladada por precaución al hospital para su revisión, que es el protocolo habitual”, explicó Carozza en declaraciones a TN Show.

El abogado agregó que aunque se iniciará un sumario, es prematuro abordar detalles legales en esta fase. "Tengo la intención de gestionar el sumario y realizar la denuncia de siniestro correspondiente", indicó Carozza. Actualmente, Marta Fort se encuentra en su hogar tras el incidente.