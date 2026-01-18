El dueño del Inter Miami le mandó un fuerte mensaje a la Conmebol

El Inter Miami inició sus entrenamientos para la temporada 2026 con Lionel Messi como la principal figura. Los jugadores del equipo de Florida pasaron por pruebas médicas antes de salir al campo del centro deportivo. Durante la jornada, el propietario del club, Jorge Mas, anunció su interés en que el equipo participe en la Copa Libertadores, una idea que ha suscitado interés en el fútbol estadounidense.

Mas afirmó haber mantenido conversaciones con Conmebol y su presidente, Alejandro Domínguez, sobre la viabilidad de que equipos de la MLS participen en la prestigiosa competición. "Para muchos, esto es un sueño que puede hacerse realidad. Creo que los campeones de la MLS y de la Liga MX merecen un lugar", declaró a la prensa.

El empresario destacó la importancia de una colaboración entre Conmebol y Concacaf, sugiriendo que la inclusión de clubes norteamericanos en la Libertadores podría elevar el nivel de competencia en el fútbol en el continente. Las palabras de Mas han generado gran expectación en las redes sociales, especialmente entre los aficionados que sueñan con ver a Messi en el torneo sudamericano.