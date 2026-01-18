Falleció Guillermo Salatino, una voz emblemática del periodismo de tenis

Guillermo Salatino, referente del periodismo deportivo argentino, falleció a los 80 años. Su voz y mirada especializada estuvieron presentes en el tenis nacional e internacional durante más de cuatro décadas.

Salatino, quien había sido jugador amateur, compitió en la Primera División del Buenos Aires Lawn Tennis Club a fines de la década de 1960. Esta experiencia le permitió desarrollar un análisis técnico que definió su estilo como cronista.

A lo largo de su carrera, cubrió cientos de torneos en todo el mundo, incluyendo más de un centenar de Grand Slams, siendo un rostro familiar en eventos como Roland Garros, Wimbledon, el US Open y el Abierto de Australia. Su presencia lo consolidó como uno de los periodistas más destacados en el ámbito del tenis.

Trabajó en radio, prensa gráfica y televisión, además de desempeñarse como docente universitaria, donde transmitió su experiencia a nuevas generaciones de periodistas. Su enfoque se centró en el rigor, la pasión y el profundo conocimiento del tenis. A lo largo de su trayectoria, recibió múltiples premios y distinciones por su contribución a la difusión del tenis argentino a nivel internacional.

Aunque en los últimos años su actividad se vio limitada por problemas de salud, Salatino siguió vinculado al tenis hasta sus últimos días. Su legado perdura en cada cobertura realizada y en la enseñanza impartida, contribuyendo significativamente a la historia del periodismo deportivo en Argentina.