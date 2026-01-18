Rafaela no da para más: el fracaso de la gestión Viotti

Por Carlos Zimerman

Rafaela no puede seguir así. La ciudad atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años y el responsable político tiene nombre y apellido: el intendente Leonardo Viotti. Su gobierno carece de gestión, de rumbo y de resultados. A esta altura, no es exagerado afirmar que estamos frente a uno de los peores gobiernos que se tenga memoria en la ciudad.

La Rafaela ordenada, limpia y cuidada quedó en el recuerdo. Hoy la ciudad está sucia, descuidada y abandonada. Calles rotas, espacios públicos degradados y barrios enteros librados a su suerte. A esto se suma un problema que ya es insoportable: la inseguridad. Los vecinos viven con miedo, con robos cotidianos, violencia creciente y un Estado municipal que mira para otro lado o se limita a declaraciones sin impacto real.

Pero el desorden no termina ahí. La ausencia total de una política vial seria y planificada tuvo consecuencias trágicas. Durante 2025, el saldo fue escalofriante: 9 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas en siniestros viales evitables. No fue mala suerte, fue mala gestión. Fue impericia, desidia y falta de decisión política.

Lejos de asumir errores, el intendente Viotti se muestra soberbio y testarudo. Encerrado en sí mismo, desconectado de la realidad cotidiana de los rafaelinos, eligió no escuchar. Y la ciudadanía respondió con claridad: en las elecciones de medio término le dio la espalda. El mensaje fue contundente.

Hoy, con un Concejo Municipal con mayoría opositora, gobernar le resultará aún más difícil. Ya no hay margen para improvisar ni para el relato. El “boleto” político del intendente está "picado" y cualquier aspiración a una reelección debería quedar definitivamente archivada.

Lo mejor que puede hacer Leonardo Viotti es aceptar la realidad, bajar un cambio y concluir su mandato de manera prolija y ordenada. Rafaela necesita recuperar gestión, planificación y liderazgo. Y, sobre todo, necesita dejar atrás un gobierno que fracasó.