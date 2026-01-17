Belgrano Fest vuelve con música, gastronomía y diversión para toda la familia

Este sábado 17 de enero, desde las 18:00, la calle Belgrano frente a Plaza 25 de Mayo será escenario de una nueva edición del Belgrano Fest con entrada gratuita y al aire libre.
Se trata de un paseo gastronómico organizado por comercios y emprendedores del sector con el acompañamiento del Gobierno municipal. Para esta ocasión, está prevista la presentación de Dandy Dominó y del Dj Matías Fábrica.
Este evento busca celebrar el verano con propuestas pensadas para toda la familia. Además, es una de las formas en que se promueve a Rafaela como una ciudad de eventos y se impulsa la actividad económica local.
