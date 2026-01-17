Viotti anunció el comienzo de la obra de reconstrucción de la Recova Ripamonti

Este viernes, en la Recova Ripamonti, el intendente Leonardo Viotti anunció el inicio de obra de la reconstrucción de este edificio histórico para nuestra ciudad, con el objetivo de transformarlo en un centro de innovación.

Esta primera etapa contempla un presupuesto de más de 600 millones de pesos, con fondos que provienen de los rafaelinos: "Administrando eficientemente los recursos, generamos este fondo para dar los primeros pasos", señaló el mandatario local.

"Hoy es un momento histórico para la ciudad. Es un edificio que data de 1888. Estos almacenes representan para Rafaela el espíritu y los valores de nuestra comunidad. A pesar de su estado, son un símbolo del esfuerzo, el trabajo, el crecimiento de la ciudad y de su gente", remarcó el Intendente.

Además, recordó el proceso largo que atravesó este edificio: "Sabemos las idas y vueltas, los proyectos presentados en este lugar y que nunca se concretaron. Hace pocos años, la Provincia expropió este lugar y lo pasó a manos del municipio. Cuando asumo la intendencia, encuentro sobre mi oficina una carpeta donde el intendente anterior había firmado la sesión al Gobierno provincial. Es decir que lo devolvía por 30 años".

A partir de esto, "analizamos rápidamente y tomamos la decisión de no hacerlo porque es un patrimonio rafaelino y no queríamos devolverlo aunque el desafío fuera grande para reconstruirlo. Tenemos que cuidar nuestro patrimonio y lo que significa para la ciudad. Por eso hablamos con el gobierno actual y volvió a manos de los rafaelinos".

Con esta decisión, "empezamos a definir qué hacer. Había un proyecto ganador en su momento pero faltaban los fondos y a causa de una gran tormenta se destruyó una parte de la estructura sobre la cual se basaba. Por eso se tuvo que adaptar para llevar adelante y trabajamos con el equipo que había ganado en su momento. Tomamos la decisión de ejecutar las obras en etapas. Hoy estamos dando inicio a la primera etapa que licitamos a finales del año pasado".

Es importante mencionar que los trabajos de esta primera etapa comprenden tareas de limpieza y saneamiento de las ruinas. También se construirá una nueva vereda para recuperar la transitabilidad. "Con el objetivo de los Juegos Suramericanos, estamos preparando la ciudad con muchas obras y esta es una de las más importantes porque se complementa con la transformación del centro histórico de Rafaela", enfatizó Leonardo Viotti.

El intendente finalizó contando que "continuamos buscando financiamiento para las etapas posteriores. Será un centro de innovación. La temática de este lugar es la innovación, mirando hacia el futuro pero rescatando los valores de nuestro pasado".