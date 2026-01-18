Rafaela impulsa el cooperativismo para generar más oportunidades laborales



La Oficina Municipal de Empleo brinda una valiosa herramienta para que personas emprendedoras puedan organizarse en cooperativas e ingresar al mundo del trabajo con el acompañamiento del Gobierno municipal.

Fecha: 16/01/2026

Fuente: Prensa Municipal



El Gobierno municipal, a través de la Oficina de Empleo, ha diagramado un esquema especial para que personas que se encuentren desempleadas puedan acceder al mercado laboral mediante la conformación de una cooperativa de trabajo.

Al respecto, Augusto Rolando, coordinador de Empleo, comentó: «Hemos realizado este proyecto sabiendo que contamos con el acompañamiento del intendente Leonardo Viotti. Lo hemos charlado con él y le pareció una buena iniciativa».

Rolando dijo: «La propuesta no solo está orientada hacia personas desempleadas, que, siendo emprendedoras, desean fortalecer su agrupamiento en el formato de trabajo cooperativo. También es una herramienta para que las cooperativas que ya están trabajando puedan mejorar sus rendimientos».

En tal sentido, desde hace unos meses, una nueva cooperativa se encuentra desarrollando sus labores, en conjunto con las preexistentes, en el Complejo Ambiental Rafaela. Su nombre es Recicladores Rafaelinos.

El trámite para su conformación fue ciento por ciento virtual, rápido, y con el acompañamiento permanente del equipo de Empleo en cada paso del proceso.

El Gobierno Municipal de Rafaela invita a quienes deseen emprender a través de una cooperativa, o quieran optimizar la que tienen en marcha, a ponerse en contacto con la Oficina Municipal de Empleo, sita en calle 9 de Julio 420 (teléfono celular 3492 641 284), de lunes a viernes, de 7 a 13.