Conmoción total en Italia: falleció el presidente de un club campeón de la Serie A

El fútbol mundial, y en particular el italiano, se encuentra de luto por el fallecimiento de Rocco Benito Commisso, presidente de la Fiorentina, quien murió a los 76 años tras una larga enfermedad, cuya naturaleza no ha sido revelada.

En un comunicado oficial, el club expresó: “Con gran pesar y tristeza, la familia Commisso, junto con su esposa Catherine, sus hijos Giuseppe y Marisa y sus hermanas Italia y Raffaelina, anuncian el fallecimiento del presidente Rocco B. Commisso”.

Originario de Calabria, Commisso emigró a Estados Unidos en su juventud, donde se convirtió en un destacado empresario al fundar Mediacom, una reconocida empresa de telecomunicaciones. Desde su llegada al club en 2019, impulsó ambiciosos proyectos, como la creación del Viola Park, un complejo deportivo inaugurado en 2023 por más de 100 millones de euros, destinado a la formación de jóvenes futbolistas.

Bajo su liderazgo, la Fiorentina alcanzó dos finales de la Conference League en 2023 y 2024, así como una semifinal de la Copa Italia en 2023.

El club ha decidido continuar con sus partidos en homenaje a Commisso. La Fiorentina se enfrentará mañana al Bologna como visitante en la Serie A, mientras que las categorías juveniles también disputarán sus encuentros.