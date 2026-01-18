La Mesa del Diálogo Argentino busca construir consensos en un país atravesado por la fragmentación

La Mesa del Diálogo Argentino realizó su primer encuentro en Punta del Este.

La iniciativa busca promover consensos y reconstruir la confianza entre sectores diversos.

Está inspirada en la cultura del encuentro impulsada por el papa Francisco.

Participaron referentes del ámbito empresarial, judicial, académico y cultural.

Se prevén reuniones mensuales y la elaboración de propuestas de mediano plazo.

El objetivo es consolidar un espacio permanente que aporte cohesión y previsibilidad al país.

En un contexto nacional marcado por la polarización política, la desconfianza social y la dificultad para sostener acuerdos duraderos, la Mesa del Diálogo Argentino dio su primer paso formal con un encuentro realizado en Punta del Este, Uruguay. Se trata de una iniciativa plural y multisectorial que apunta a promover la escucha activa, el intercambio respetuoso y la construcción de consensos entre referentes de distintos ámbitos de la vida pública, con la mirada puesta en el presente y el futuro de la Argentina.

La reunión se llevó a cabo en la residencia del doctor Andrés Prieto Fasano, impulsor del espacio junto al padre Guillermo Marco. La convocatoria reunió a personalidades del mundo empresarial, judicial, académico, cultural y profesional, bajo una premisa central: generar un ámbito de reflexión alejado de la lógica de la confrontación permanente que domina buena parte del debate público argentino.

Inspirada en la cultura del encuentro promovida por el papa Francisco, la Mesa del Diálogo Argentino adopta el diálogo interreligioso como orientación metodológica. Este enfoque no se limita al intercambio entre credos, sino que se concibe como una herramienta válida para acercar visiones diversas, trayectorias disímiles y sensibilidades sociales muchas veces enfrentadas. La idea de fondo es que el diálogo genuino solo es posible cuando existe disposición a conocer al otro y comprender sus razones, aun en el disenso.

El encuentro contó con la participación de figuras destacadas como empresarios, jueces, académicos y referentes del ámbito de la comunicación, la tecnología y la cultura. La diversidad de perfiles fue uno de los rasgos más valorados de la jornada, ya que permitió un intercambio amplio sobre los desafíos institucionales, productivos y sociales que enfrenta el país. En ese marco, surgieron diagnósticos coincidentes sobre la fragilidad de los vínculos entre sectores, la falta de previsibilidad y la dificultad para construir políticas de largo plazo.

Durante la jornada, los participantes subrayaron la necesidad de fortalecer la confianza mutua y avanzar hacia una agenda común basada en el consenso, la responsabilidad y el compromiso cívico. Lejos de buscar definiciones cerradas o posicionamientos partidarios, la Mesa del Diálogo Argentino se propone funcionar como un espacio de reflexión y elaboración colectiva, capaz de aportar ideas y propuestas que contribuyan a una convivencia democrática más sólida.

La iniciativa prevé la realización de reuniones mensuales a lo largo del año, con el objetivo de consolidarse como un ámbito de referencia para quienes intervienen en la toma de decisiones, tanto en el sector público como en el privado. Según lo anunciado, el espacio buscará analizar escenarios, compartir diagnósticos y diseñar propuestas de mediano plazo que ayuden a reducir la incertidumbre y a fortalecer la cohesión social.

Para esta nueva etapa, se informó la incorporación del periodista Hernán Reyes Alcaide, quien tendrá a su cargo el acompañamiento y la sistematización de los debates. Su rol será clave para ordenar los intercambios, registrar los consensos y disensos, y transformar las discusiones en insumos concretos que puedan ser retomados en futuros encuentros.

El formato de trabajo combinará exposiciones breves, diálogos guiados y espacios de intercambio libre. La intención es generar redes perdurables entre los participantes y fomentar una cultura democrática más fraterna, basada en el respeto por la diversidad de opiniones. Durante el lanzamiento, los organizadores remarcaron que conocer al otro es el primer paso para cualquier diálogo auténtico, especialmente en una sociedad atravesada por divisiones profundas.

En ese sentido, Andrés Prieto Fasano sintetizó el espíritu de la iniciativa al afirmar que la Argentina “necesita espacios donde podamos escucharnos sin prejuicios, comprender las razones del otro y construir una visión colectiva que vaya más allá de las urgencias”. Para el impulsor del proyecto, el diálogo no es una utopía, sino una herramienta concreta para reconstruir confianza y proyectar un futuro compartido.

Con vistas a este año, la Mesa del Diálogo Argentino prevé ampliar la convocatoria a referentes del ámbito empresarial, judicial, académico, político y social, tanto a nivel nacional como internacional. La apuesta es consolidar un espacio permanente que contribuya a una Argentina con mayor previsibilidad, desarrollo y cohesión social, en un momento histórico en el que el desafío de volver a escucharse aparece como una condición indispensable.