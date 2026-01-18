La Fórmula 1 destacó a un piloto argentino

La Fórmula 1 ha comenzado a enfocar su atención en el futuro del automovilismo, destacando a 20 jóvenes talentos que podrían ser las próximas estrellas del deporte. Entre ellos, se encuentra Mattia Colnaghi, un piloto italo-argentino de apenas 17 años, quien ha sido reconocido como un proyecto prometedor. Colnaghi ya tiene asegurado su lugar en la grilla de la Fórmula 3 para la temporada 2026, donde competirá con MP Motorsport en los Grandes Premios de F1. Además, es miembro del Red Bull Junior Team y se consagró como campeón en la Fórmula 4 Española en 2024, logrando un nuevo título en la Eurocup-3.

Otros jóvenes pilotos destacados incluyen:

Colton Herta: Piloto de IndyCar que dejó Norteamérica para competir en la Fórmula 2 en busca de su superlicencia.

Kalle Rovanperä: Bicampeón del WRC que se adentra en los monopostos con el respaldo de Toyota y Red Bull.

Luke Browning: Futuro piloto reserva de Williams tras sobresalir en la Fórmula 2.

Doriane Pin: Campeona de la F1 Academy, considerada una fuerte candidata para el futuro cercano.

Leonardo Fornaroli: Bicampeón de Fórmula 3 y Fórmula 2, será piloto reserva de McLaren.

Rafael Câmara: Campeón de F3 en 2025, dará el salto a Fórmula 2 con Invicta Racing.

Ella Lloyd: Aspirante a dominar la F1 Academy, respaldada por McLaren.

Alex Dunne: Polémico joven irlandés que deja la academia de McLaren y sigue en Fórmula 2.

Alisha Palmowski: Otra de las protagonistas de la F1 Academy, busca pelear por el título.

Nikola Tsolov: Junior de Red Bull con récords en Fórmula 3, ahora en Fórmula 2.

Alex Ninovic: Campeón de GB3 que busca sumar experiencia en Europa y Medio Oriente.

Fionn McLaughlin: Creador de desafíos tras pasar directo a la Fórmula 3.

Kean Nakamura-Berta: Consolidado en la F4 italiana tras unirse al programa de Williams.

Thomas Strauven: Dominante en la Fórmula 4 Española, sigue en ascenso.

Freddie Slater: Británico de 17 años que ya ha ganado cinco campeonatos.

Alba Larsen: Promesa danesa de Ferrari en la F1 Academy tras una sólida temporada.

Thibaut Ramaekers: Campeón de karting que transita hacia los monopostos.

Chiara Battig: Joven suiza reclutada por Red Bull, con un prometedor inicio en karting.