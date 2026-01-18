Respaldo internacional a la decisión argentina de declarar terrorista a la Fuerza Quds

Estados Unidos respaldó públicamente la decisión argentina de declarar terrorista a la Fuerza Quds.

La medida fue presentada como un aporte al esfuerzo global contra el terrorismo respaldado por Irán.

La resolución incluye sanciones financieras y restricciones operativas mediante el RePET.

El Gobierno recordó los atentados de 1992 y 1994 como antecedentes centrales.

Israel también celebró la decisión y pidió que otros países sigan el ejemplo argentino.

La postura refuerza el alineamiento internacional del gobierno de Javier Milei en materia de seguridad.

La decisión del gobierno argentino de declarar a la Fuerza Quds como organización terrorista sumó un respaldo inmediato y explícito de Estados Unidos e Israel, dos actores centrales en la agenda internacional de seguridad y lucha contra el terrorismo. El apoyo fue interpretado en ámbitos diplomáticos como una señal clara de alineamiento estratégico de la administración de Javier Milei con los países que impulsan una política de confrontación directa contra las estructuras militares y de inteligencia vinculadas a Irán.

A través de un comunicado difundido en la red social X, el Departamento de Estado de Estados Unidos celebró la medida adoptada por la Argentina y destacó que refuerza el esfuerzo global para combatir el terrorismo respaldado por Teherán. En el mensaje oficial, la administración estadounidense subrayó que la Fuerza Quds, considerada el brazo clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, ha promovido actos de violencia no solo en Medio Oriente, sino también en otras regiones del mundo.

“Estados Unidos celebra la decisión de Argentina, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, de designar a la Fuerza Quds como organización terrorista”, expresó el Departamento de Estado, al remarcar que se trata de un “paso importante” para enfrentar la violencia impulsada por Irán y, al mismo tiempo, apoyar al pueblo iraní, al que la organización también reprime dentro de su propio territorio. El mensaje fue acompañado por la imagen del comunicado oficial argentino que formalizó la inclusión de la Fuerza Quds en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La resolución argentina no se limitó a la estructura militar iraní, sino que también alcanzó a trece individuos asociados a ese grupo, lo que amplía el alcance de las sanciones y refuerza el control sobre eventuales redes de financiamiento y apoyo logístico. En el texto difundido por la Oficina del Presidente se recordó que la Fuerza Quds es una división especializada en el entrenamiento y la ejecución de ataques terroristas en terceros países, y se enfatizó que la Argentina fue víctima directa de sus operaciones durante la década de 1990, con los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.

En ese contexto, el Gobierno destacó que la incorporación de la Fuerza Quds al RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción y a proteger la integridad del sistema financiero argentino. La decisión fue adoptada de manera coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, lo que refleja un abordaje integral de la problemática desde distintas áreas del Estado.

La iniciativa fue impulsada directamente por el presidente Milei, quien, según el comunicado oficial, mantiene un “compromiso inquebrantable” con la identificación y sanción de las organizaciones terroristas. En ese marco, el Ejecutivo remarcó que los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados quedarán sujetos a las disposiciones previstas en la legislación vigente, reforzando el impacto jurídico y operativo de la medida.

El respaldo internacional no se limitó a Estados Unidos. El canciller de Israel, Gideon Sa’ar, también manifestó su aprobación y calificó la decisión argentina como “un paso significativo que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní”. En un mensaje difundido en redes sociales, Sa’ar sostuvo que la resolución honra la memoria de las víctimas de los atentados perpetrados en Buenos Aires y exhortó a otros países a seguir el ejemplo argentino.

“La Fuerza Quds forma parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que continúa exportando terror al Medio Oriente y al resto del mundo, al tiempo que siembra miedo entre su propia población”, afirmó el ministro israelí. Además, llamó a la comunidad internacional a designar a estas organizaciones “por su nombre” y a adoptar una postura más firme frente a la amenaza que representan.

En el plano regional, informes de inteligencia citados en los últimos meses señalan que la Fuerza Quds mantiene una estructura operativa activa en América Latina, con especial presencia en Venezuela. Allí, Ahmad Asadzadeh Goljahi sería el responsable de administrar las operaciones y supervisar subunidades involucradas en acciones encubiertas y planes terroristas a escala global. Estos antecedentes refuerzan la lectura de la decisión argentina como una señal política que trasciende lo simbólico y busca incidir en el tablero regional e internacional.