El oficialismo celebra el acuerdo Mercosur–UE y reivindica el liderazgo de Milei

El acuerdo Mercosur–UE fue calificado como “histórico” por las principales figuras del oficialismo.

Patricia Bullrich destacó el liderazgo y la decisión política de Javier Milei.

El liberalismo presentó el tratado como una plataforma para mayor apertura comercial.

Diputados oficialistas lo vincularon con indicadores macroeconómicos positivos.

Manuel Adorni anticipó que el acuerdo será tratado en sesiones extraordinarias.

El Gobierno busca convertir el pacto en un emblema político del inicio de 2026.

La firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea desató una rápida y coordinada reacción dentro del oficialismo, que salió a respaldar el entendimiento y a subrayar el rol central del presidente Javier Milei en la concreción de un tratado largamente postergado. Con mensajes enfáticos y un tono celebratorio, las principales figuras del espacio libertario y sus aliados políticos presentaron el pacto como un hito histórico y como una señal de cambio profundo en la orientación económica y diplomática de la Argentina.

Una de las primeras voces en expresarse fue la senadora nacional Patricia Bullrich, quien calificó el acuerdo como “histórico” y sostuvo que el país “está recuperando su brillo y potencial”. A través de un mensaje difundido en redes sociales, la exministra de Seguridad afirmó que el entendimiento “emociona” y lo vinculó directamente con la decisión política del Gobierno de avanzar en una estrategia de apertura comercial y reinserción internacional. En su mirada, el tratado marca un punto de inflexión tras años de negociaciones inconclusas y refleja una voluntad clara de abandonar esquemas más cerrados.

Bullrich puso el acento en la figura presidencial y destacó la “visión y determinación” de Milei para encarar un proceso que, según remarcó, apunta a “recuperar Argentina y hacerla grande de nuevo”. El respaldo explícito se inscribió en una narrativa que el oficialismo viene construyendo desde el inicio de la gestión: la de un cambio de paradigma económico, basado en la liberalización del comercio, la reducción de trabas y una mayor previsibilidad para la inversión.

El apoyo no se limitó a la senadora. Otras figuras del espacio libertario se sumaron rápidamente al coro de reconocimientos. Alberto Benegas Lynch (h), referente del liberalismo, valoró el discurso presidencial posterior a la firma y sostuvo que el acuerdo no debe interpretarse como un punto de llegada, sino como una plataforma para profundizar la apertura. “El encierro es pobreza”, advirtió, al insistir en que la integración comercial es una condición necesaria para el crecimiento sostenido y la creación de riqueza.

Desde la Cámara de Diputados, Silvana Giudici también celebró el cierre de una negociación que se extendió por más de dos décadas. La legisladora vinculó el acuerdo con una serie de indicadores macroeconómicos que, a su entender, refuerzan el nuevo rumbo: acumulación de reservas, superávit fiscal y señales de estabilización. En ese marco, sostuvo que el entendimiento con la Unión Europea confirma que la Argentina transita un proceso de transformación estructural y vuelve a proyectarse como un actor relevante en el escenario global.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aportó una definición en la misma línea y describió el momento como “historia pura”. Subrayó que el tratado permitirá a los argentinos acceder en mejores condiciones a un mercado de alrededor de 450 millones de personas y remarcó su impacto potencial en términos de exportaciones, inversiones y generación de empleo. Además, anticipó que el acuerdo será parte del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso que comenzarán el 2 de febrero, un dato que refuerza la voluntad del Gobierno de acelerar su tratamiento institucional.

El respaldo político al acuerdo quedó así sellado tanto dentro como fuera del Parlamento. Para el oficialismo, el entendimiento con la Unión Europea se inscribe en una estrategia más amplia de alineamiento con economías abiertas y de búsqueda de reglas estables que atraigan capitales. Al mismo tiempo, el tono de las declaraciones refleja la intención de convertir el tratado en uno de los emblemas del inicio de 2026, asociado de manera directa a la figura de Milei y a su promesa de un cambio de época.

En ese contexto, el acuerdo aparece no solo como un logro diplomático, sino también como una herramienta política que el Gobierno busca capitalizar, presentándolo como la prueba concreta de que la apertura y la integración internacional forman parte del núcleo duro de su proyecto de gestión.