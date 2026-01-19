Kicillof alerta por la crisis del turismo bonaerense y apunta al impacto del ajuste nacional

La ocupación hotelera y el consumo muestran fuertes caídas en el inicio del verano.

Empresarios del sector califican a diciembre como uno de los peores en dos décadas.

Las estadías promedio se redujeron y no superan los tres o cuatro días.

La gastronomía registra fuertes bajas en la cantidad de cubiertos diarios.

El consumo turístico cayó hasta 26% en la costa atlántica y más de 40% vía billeteras digitales.

Kicillof atribuye la crisis al plan económico nacional y reclama un cambio de rumbo.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a marcar diferencias con el Gobierno nacional al advertir sobre la delicada situación que atraviesa el sector turístico en la provincia de Buenos Aires. Durante un encuentro realizado en el Partido de la Costa con empresarios y trabajadores de los rubros hotelero y gastronómico, el mandatario sostuvo que la caída de la actividad es una consecuencia directa del plan económico impulsado por la administración de Javier Milei.

A través de sus redes sociales, Kicillof expuso un diagnóstico que combina datos oficiales con testimonios del sector privado. Bajo nivel de ocupación, estadías más cortas y una fuerte retracción del consumo aparecen como los principales indicadores de una temporada que, lejos de consolidar la recuperación esperada, se desarrolla en un clima de preocupación. “Solo hay que escuchar a los empresarios y trabajadores para entender la situación crítica a la que nos está llevando el plan económico de Milei”, afirmó.

En ese marco, el gobernador compartió la palabra de un empresario hotelero de la costa atlántica que calificó a diciembre como “uno de los más desastrosos de los últimos 20 años”. Según su relato, las reservas previas al inicio del verano apenas alcanzaron el 54%, un porcentaje bajo para un mes clave en la facturación anual del sector. A ello se sumó un gasto turístico sensiblemente menor al de temporadas anteriores, incluso entre quienes finalmente eligieron vacacionar.

El diagnóstico se completa con un cambio en los hábitos de los visitantes. Las estadías, de acuerdo con los relevamientos y testimonios recogidos, no superan en promedio los tres días. En el rubro gastronómico, la situación es similar: algunos restaurantes registraron una caída de hasta 200 cubiertos diarios, lo que obligó a aplicar estrategias defensivas para sostener la actividad. Reducción de precios, ajustes de costos y promociones puntuales fueron parte de las herramientas utilizadas, aunque sin lograr revertir la tendencia.

Desde el gobierno provincial remarcaron que existen programas de acompañamiento al sector, pero advirtieron que esas medidas resultan insuficientes frente a un escenario macroeconómico adverso. Para Kicillof, el problema de fondo no reside en la gestión local sino en el rumbo económico nacional. “Necesitamos que cambie este modelo que está destruyendo el turismo en la provincia y en el país”, insistió, al tiempo que subrayó el impacto del ajuste sobre una actividad intensiva en mano de obra.

El turismo ocupa un lugar central en la estructura productiva bonaerense: es la quinta actividad más importante de la provincia y un motor clave para el empleo, especialmente en los distritos costeros. Sin embargo, los primeros datos oficiales de la temporada refuerzan el tono de alerta. Según el Ministerio de Producción bonaerense, en diciembre la actividad turística cayó un 2,4% interanual, mientras que en los primeros días de enero la baja alcanzó el 6,2%.

Otros indicadores profundizan ese panorama. Las estadías promedio se ubicaron en 3,8 noches y el consumo registró una contracción del 21% interanual en diciembre, porcentaje que se eleva al 26% en la costa atlántica. El uso de herramientas de pago como Cuenta DNI también reflejó la retracción: la caída del consumo a través de ese sistema superó el 41% en toda la provincia.

Para el gobernador, estos números no son aislados ni coyunturales, sino la expresión de un deterioro del poder adquisitivo y de la incertidumbre económica que afecta las decisiones de gasto de las familias. En ese sentido, volvió a plantear que el turismo es uno de los sectores que primero acusa el impacto de las políticas de ajuste y de la caída del consumo interno.

La discusión, así, trasciende la coyuntura de la temporada de verano. Kicillof busca instalar el debate sobre el modelo económico y sus consecuencias en actividades estratégicas para la provincia. Mientras el Gobierno nacional sostiene que el ordenamiento macroeconómico es un paso necesario, desde la administración bonaerense advierten que el costo social y productivo ya se siente con fuerza en uno de los pilares de su economía regional.