YPF acelera su repliegue de los campos maduros y profundiza el giro estratégico hacia Vaca Muerta

YPF anunció la cesión de áreas convencionales en Mendoza y Chubut.

Las operaciones forman parte del Plan Andes y del Plan estratégico 4x4.

Manantiales Behr fue vendida a Limay Energía por u$s575 millones.

La petrolera se retira definitivamente de la Cuenca del Golfo San Jorge.

El objetivo es concentrar inversiones en Vaca Muerta y el no convencional.

YPF apunta a exportaciones energéticas por u$s30.000 millones hacia 2031.

YPF dio un nuevo paso en su proceso de transformación estructural al anunciar la cesión de dos áreas convencionales clave en las provincias de Mendoza y Chubut. La decisión se inscribe en la estrategia de concentrar recursos, capital e inversión en el desarrollo no convencional de Vaca Muerta, con el objetivo de fortalecer la producción, mejorar la rentabilidad y ampliar de manera sostenida el perfil exportador de la compañía.

La petrolera informó que firmó los convenios de cesión del clúster Malargüe, en Mendoza, y del área Manantiales Behr, en Chubut, como parte de la continuidad del Plan Andes, el programa de desinversión en activos convencionales lanzado en 2024 y profundizado durante 2025. Ambos procesos quedaron sujetos a la aprobación de las autoridades provinciales correspondientes, tras lo cual las nuevas operadoras asumirán formalmente el control de los bloques.

En el caso de Mendoza, el acuerdo por el clúster Malargüe fue suscripto con Venoil S.A., mientras que en Chubut la operación se concretó con Limay Energía S.A., empresa perteneciente al Grupo Rovella Capital. Según precisó YPF, estas transacciones forman parte de la ronda del Proyecto Andes lanzada en julio de 2025 y liderada por el Banco Santander, que contempla la cesión de un total de 12 áreas convencionales.

La operación más relevante es la de Manantiales Behr, un yacimiento histórico de la Cuenca del Golfo San Jorge. YPF y Limay Energía firmaron dos acuerdos que incluyen la transferencia del 100% de la concesión de explotación convencional del área, junto con la concesión de transporte de hidrocarburos de los oleoductos El Trébol–Caleta Córdova, Km. 9–Caleta Córdova y Manantiales Behr–Cañadón Perdido, todos ubicados en Chubut. Además, la transacción incorpora la venta del stock de materiales almacenados en las instalaciones del área.

El monto total pactado asciende a u$s575 millones, más el IVA correspondiente y sujeto a los ajustes habituales de este tipo de operaciones. Del total, el 60% será abonado al momento del cierre, mientras que el saldo restante se cancelará dentro de los 12 meses posteriores. La cesión deberá contar con la autorización del Poder Ejecutivo chubutense para quedar definitivamente formalizada.

Al cierre del tercer trimestre de 2025, Manantiales Behr registraba una producción diaria aproximada de 25.000 barriles de petróleo y 0,5 millones de metros cúbicos de gas natural. Se trataba de la última área que YPF mantenía en operación dentro de Chubut, luego de desprenderse de otros bloques de la cuenca y de cerrar acuerdos con las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde ya transfirió siete áreas convencionales a la empresa provincial Terra Ignis.

La salida de Manantiales Behr marca, así, el retiro definitivo de YPF de la Cuenca del Golfo San Jorge. El yacimiento, con más de un siglo de historia, había sido relanzado en los últimos años mediante técnicas de recuperación terciaria, logrando incluso récords de producción en pozos maduros. Ese desempeño positivo explicó que inicialmente no hubiera sido incluido en el Plan Andes original, aunque finalmente quedó alcanzado por la decisión de abandonar de manera integral los campos convencionales.

Desde la compañía explicaron que el manejo activo del portafolio es uno de los pilares del Plan 4x4, la hoja de ruta estratégica que busca reasignar capital hacia proyectos de mayor escala y potencial. En ese marco, Vaca Muerta aparece como el eje central del crecimiento futuro, con el objetivo de incrementar la producción no convencional y habilitar exportaciones por hasta 30.000 millones de dólares anuales hacia 2031.

El repliegue de los campos maduros no implica un abandono del negocio petrolero tradicional, sino un cambio de rol. YPF apuesta a que nuevos operadores, con estructuras de costos más ajustadas y foco específico en activos convencionales, puedan continuar la explotación, mientras la compañía concentra sus esfuerzos en el shale, donde busca consolidarse como el principal jugador regional.