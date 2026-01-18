El riesgo país encuentra un piso y desafía la estrategia oficial para atraer inversiones

El riesgo país se mantiene estable entre 560 y 630 puntos, pese a la mejora reciente.

Desde septiembre de 2025 cayó 890 puntos, pero la tendencia descendente se frenó.

Argentina sigue mostrando spreads muy superiores a los de países de la región.

La acumulación de reservas es vista como el factor clave para romper el piso actual.

Una baja del riesgo país impacta directamente en el crédito y el valor de las empresas.

Se observa una compresión entre bonos de ley local y extranjera, con mayor potencial en los Bonares.

La reducción del riesgo país se consolidó como uno de los principales objetivos económicos del Gobierno. En la visión oficial, lograr una baja sostenida de ese indicador es clave para enviar una señal de previsibilidad a los mercados y convencer a los inversores de que las políticas pro mercado no tendrán marcha atrás. Sin embargo, más allá del discurso y de algunos avances concretos, la realidad muestra que el índice se mantiene estable en niveles que aún resultan elevados para los estándares regionales.

El riesgo país argentino, medido por el EMBI+, se ubica desde hace semanas en una franja que oscila entre los 560 y los 630 puntos básicos. Si bien representa una mejora significativa respecto de los picos registrados en 2025, todavía está lejos de los valores que exhiben otros países comparables. De acuerdo con el último informe mensual de la consultora Quantum, desde fines de septiembre de 2025 el indicador cayó 890 puntos, al pasar de 1.456 a 566 unidades. No obstante, desde fines de noviembre la tendencia descendente perdió fuerza y dio lugar a una meseta difícil de perforar.

La comparación internacional refuerza esa lectura. Aun con fundamentos macroeconómicos que, según los analistas, lucen relativamente más sólidos que los de otras economías emergentes, el bono argentino a diez años rinde hoy cerca del 9,8%, lo que implica un spread de 567 puntos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En contraste, Brasil exhibe un diferencial de apenas 205 puntos y países fuera de la región, como Zambia, se ubican en torno a los 226. Esa brecha revela que el mercado todavía percibe riesgos específicos asociados a la Argentina.

Desde Quantum identificaron una serie de hitos que podrían contribuir a quebrar el piso actual del riesgo país. El factor más relevante, señalaron, es la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central, entendida como un reaseguro frente a eventuales shocks externos. Desde el inicio del año, la autoridad monetaria ya compró más de 500 millones de dólares, un dato valorado positivamente por el mercado, aunque todavía insuficiente para modificar de manera estructural las percepciones de riesgo.

A ese punto se suman otros elementos clave: un realineamiento en la relación del Gobierno con los acreedores externos, en particular con el Fondo Monetario Internacional; la reducción de las restricciones cambiarias que aún pesan sobre las personas jurídicas; la disponibilidad de fuentes de financiamiento para afrontar los vencimientos de la deuda; y un reordenamiento del mercado de dinero que permita alinear las tasas en pesos con las expectativas de inflación y retomar el sendero de desinflación.

Otro aspecto central es la capacidad política del Ejecutivo para construir consensos y avanzar con su agenda legislativa. Para los analistas, la gobernabilidad y la previsibilidad institucional pesan tanto como las variables económicas duras a la hora de definir el riesgo país. Sin señales claras en ese frente, la compresión del spread encuentra límites difíciles de sortear.

La importancia de reducir el riesgo país trasciende el plano financiero del Estado. Quantum remarcó que una menor prima de riesgo impacta directamente sobre el costo de capital de las empresas, mejora el acceso al financiamiento de largo plazo y fortalece las perspectivas de negocio y la capitalización bursátil. En ese sentido, el comportamiento reciente del mercado accionario ofrece una pista: entre septiembre de 2025 y la actualidad, mientras el riesgo país cayó 890 puntos, el índice S&P Merval medido en dólares financieros subió 86%.

No obstante, los especialistas advierten que una eventual continuidad de la baja no necesariamente se traducirá en subas homogéneas. Podrían darse evoluciones diferenciales según sectores e industrias, en función de su exposición al crédito, al mercado interno y a las condiciones regulatorias.

En paralelo, el Grupo IEB destacó una tendencia relevante en el mercado de deuda: la compresión del diferencial entre los bonos de legislación local y los de legislación internacional. En lo que va del año, los Bonares acumulan una suba del 0,4%, mientras que los Globales registran una leve caída del 0,3%. Según la sociedad de bolsa, los bonos bajo ley local son los que tienen mayor margen para capturar una compresión adicional, dado que todavía muestran spreads superiores a su promedio histórico.

Así, el riesgo país aparece como una variable en transición: lejos de los máximos del pasado reciente, pero aún atrapada en un umbral que pone a prueba la credibilidad del programa económico y la capacidad política del Gobierno para consolidarlo.