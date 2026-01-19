El sorpresivo festejo de cumpleaños de la hija de Rodrigo De Paul

Francesca, la hija de Rodrigo De Paul y Camila Homs, celebró su séptimo cumpleaños esta semana con una fiesta temática inspirada en el festival “Futttura”, organizado por Tini Stoessel en Tecnópolis.

El video del festejo se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los seguidores de la cantante reconocieron la decoración del evento. Francesca tuvo dos celebraciones: una con su madre en el restaurante del hotel Faena y otra con su padre.

La decoración incluyó globos plateados y negros y un cartel holográfico con el mensaje “Futttura Francesca”, diseñado con la tipografía del festival. Además, la torta de cumpleaños fue de tres pisos en color plateado. Tini Stoessel estuvo presente para acompañar a la hija de su pareja en este día especial.