Cómo está Luciano Castro después del escándalo de los audios y qué pasó con Griselda Siciliani

Luciano Castro quedó en el ojo de la tormenta luego de que circularan rumores de una nueva infidelidad. En las últimas horas, filtraron una foto del actor que da cuenta de su presente lejos de Griselda Siciliani.



“Castro hará unos días en el balneario ya sin Griselda. Lo que me cuentan es que se los veía siempre juntos por Rumenco, donde él alquila casa, superacaramelados hasta que él dio la nota, desde ahí no se la vio más y no sé si ella después pegó vuelta”, escribió Pochis, la dueña del perfil de Instagram gossipeame.

Cabe destacar que según trascendió el distanciamiento de la pareja de actores tiene que ver con compromisos laborales: ella regresó porque está haciendo un proyecto que todavía se mantiene en secreto, mientras que él se quedó con sus hijos en Mar del Plata.

“Mi vida está destrozada”: Luciano Castro rompió el silencio tras una supuesta nueva infidelidad

Luciano Castro rompió el silencio después de que circularan rumores de una nueva infidelidad. La cronista de A la tarde (América) Celina Hernández lo encontró en Mar del Plata y se mostró furioso con este nuevo escándalo.

“Mi vida está destrozada”, dijo. La periodista explicó que se acercó hasta la carpa en donde estaba en la playa y el actor fue a su encuentro. “Me dice: no voy a hablar más, no quiero dar más notas, las que di es porque me sentí obligado”, amplió la notera.

En ese sentido, la cronista le dijo a Castro que pensara en su trabajo, que también dependía de que consiguiera la nota. En ese momento fue cuando soltó la tajante frase: “Perdón que te lo diga así, pero mi vida está destrozada. Me importa más mi vida, que tu laburo”.

Qué dijo Luciano Castro sobre la filtración de su audio

Luciano Castro quedó expuesto luego de que se filtraran audios con los que intentaba seducir a una joven danesa cuando estaba en España. Entrevistado por Puro Show (eltrece), el actor se mostró bastante angustiado por lo que pasó y habló de la situación con su novia Griselda Siciliani.

“La llamo por teléfono y me dice ‘hola guapa’. Está enojadísima”, remarcó en la conversación que tuvo con el cronista del programa que conducen Pampito y Matías Vázquez.

Triste y casi quebrado por el escándalo, hizo un meaculpa: “Bastardee algo. Desilusioné a la persona que más amo en mi vida. Le dolió. Esto es algo que a la pareja la bastardea. Me deja en un lugar muy meme, muy absurdo. Me da vergüenza por encontrarme en este lugar. Hay algo autodestructivo en mí que no lo puedo controlar”.

El actor se mostró “avergonzado” por lo que hizo. “Busco palabras para decir algo en estos silencios que hago. ‘Ya sos un meme, sos un pel…' y no me causa gracia. Solo con Gri, sino no”, remarcó.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.