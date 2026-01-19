Riesgo hídrico en Santa Fe: las 100 localidades más vulnerables y las obras que impulsa la Provincia

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe avanzó durante el último año con obras y proyectos hídricos en las 100 localidades consideradas de mayor vulnerabilidad al riesgo hídrico, con el objetivo de reducir el impacto de precipitaciones intensas y eventos climáticos extremos. Las intervenciones estuvieron a cargo de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “en las épocas de sequías es fundamental avanzar con la ejecución de obras hídricas” y subrayó que “fue una decisión firme del gobernador Maximiliano Pullaro priorizar la infraestructura que permita mitigar el riesgo hídrico en las localidades más vulnerables de la provincia”.



Un mapa del riesgo hídrico en Santa Fe

Enrico explicó que el territorio santafesino es particularmente propenso a anegamientos e inundaciones, y precisó que de las 365 localidades de la provincia se identificaron 100 con mayor nivel de riesgo. En ese marco, detalló que 65 localidades ya cuentan con obras ejecutadas o en ejecución, mientras que otras 34 tienen proyectos actualmente en etapa de evaluación

Desde el Ministerio de Obras Públicas informaron que durante todo 2025 se trabajó en la construcción de defensas perimetrales, desagües pluviales y limpieza de canales, con el objetivo de mejorar el escurrimiento de los excedentes hídricos. Además, se avanzó en la evaluación de nuevos proyectos y en la elaboración de planes directores para aquellas localidades que no contaban con herramientas de planificación hídrica.

Obras de emergencia y planificación a largo plazo

En paralelo, el Gobierno provincial planificó obras de emergencia para ocho localidades que sufrieron inundaciones durante este año. Entre ellas se encuentran María Teresa, Vera y La Chispa, que recibieron Aportes del Tesoro Nacional destinados a múltiples intervenciones que actualmente se encuentran en ejecución.

Sobre el proceso de priorización, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que “durante 2024 realizamos las Jornadas de Gobernanza Hídrica en las siete regiones de la provincia, junto a comités de cuenca, productores y representantes de municipios y comunas”. Según señaló, ese trabajo permitió identificar las localidades con mayor riesgo hídrico y definir criterios de intervención.

Asimismo, indicó que en 2025, en articulación con la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, se volvió a trabajar con cada localidad en la elaboración de planes de contingencia, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales para prevenir, responder y actuar ante eventos hidrometeorológicos extremos.

Finalmente, Mijich remarcó la importancia de una mirada integral y sostuvo que “es fundamental aplicar los lineamientos de la Ley Provincial de Aguas Nº 13.740, fortalecer las políticas hídricas, el ordenamiento territorial, los sistemas de alerta temprana y los planes de contingencia”, como herramientas clave para acompañar a las comunidades en la prevención y gestión del riesgo hídrico.

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.