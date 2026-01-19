Inicio de la Copa Argentina con triunfos de Independiente Rivadavia y Lanús

La Copa Argentina 2026 comenzó su edición número 15 con el debut exitoso del actual campeón, Independiente Rivadavia, que avanzó a la siguiente fase tras vencer 2-0 a Estudiantes de Caseros en el Estadio Único La Pedrera de San Luis. Los goles fueron marcados por Alex Arce y Gonzalo Ríos. El equipo dirigido por Alfredo Berti defenderá su título en la próxima ronda contra Tigre o Claypole.

Por otro lado, Lanús, reciente campeón de la Copa Sudamericana, superó a Sarmiento de La Banda con un contundente 4-1 en el Estadio Ciudad de Caseros. Los tantos del Granate fueron anotados por Marcelino Moreno (dos, uno de penal), Rodrigo Castillo y Guillermo Guzmán (en contra). El descuento para Sarmiento llegó de la mano de Israel Roldán. Lanús se enfrentará en la próxima ronda a Instituto o Atlanta.

Debuts de Boca y River en la Copa Argentina

Boca Juniors y River Plate, los dos gigantes del fútbol argentino, debutarán en la Copa Argentina en febrero. Boca se medirá ante Gimnasia de Chivilcoy el 24 de febrero en el Estadio Padre Martearena, en Salta. River, por su parte, jugará contra Club Ciudad de Bolívar el 17 de febrero, con lugar y horario aún por confirmar. Ambos equipos han tenido un historial positivo en sus debuts en esta competencia desde su relanzamiento en 2012, con 12 victorias y una sola derrota.

Posibilidad de encuentro entre Boca y River

La AFA ha establecido que Boca y River solo podrían enfrentarse en la final de la Copa Argentina 2026. El sorteo de las llaves ha determinado que, además del Superclásico, los encuentros entre Racing e Independiente y San Lorenzo y Huracán serán invertidos, asegurando que ambos equipos no se crucen hasta potencia disputarse el título.