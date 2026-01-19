La épica conquista de Senegal en la Copa Africana de Naciones

Senegal se coronó campeón de la Copa Africana de Naciones tras vencer 1-0 a Marruecos en un partido marcado por la polémica. El único gol fue anotado por Pape Gueye en tiempo suplementario, en un encuentro que estuvo lejos de ser fácil y que generó tensiones fuera del campo.

Durante los 90 minutos, el partido estuvo dominado por el desgaste físico y pocas ocasiones de gol. Sin embargo, la situación se tornó crítica en el tiempo de descuento debido a decisiones arbitrales que provocaron la indignación del equipo senegalés.

La controversia alcanzó su punto máximo cuando, tras una revisión del VAR, se señaló un penalti a favor de Marruecos. Senegal consideró que la falta no existió y varios jugadores comenzaron a abandonar el campo, lo que llevó a que el partido se suspendiera temporalmente. La atmósfera en el estadio se tornó tensa mientras se intentaba reanudar el encuentro.

Después de negociaciones y llamados a la calma, el equipo senegalés regresó al campo. El arquero senegalés logró detener el penalti, manteniendo el empate.

Finalmente, Senegal logró el gol de la victoria en una jugada trabajada, cuando Pape Gueye, apareciendo desde atrás, disparó al ángulo, venciendo al portero marroquí. Este tanto no solo significó la victoria, sino que también decidió un partido cargado de controversia.