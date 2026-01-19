El dato clave que permitió encontrar a la hermana de Marcos Acuña

La Policía de Neuquén localizó a Fabiana Edith Muñoz, hermana del futbolista campeón del mundo Marcos "Huevo" Acuña, en la madrugada de este domingo en una zona de bardas de la ciudad de Zapala. Su hallazgo se produjo alrededor de las 3:25 tras un operativo que duró casi 48 horas.

El comisario inspector Eduardo Sierralta, encargado del operativo a cargo de la Dirección Seguridad del Pehuén, detalló que la búsqueda se centró en el área mencionada por vecinos que la avistaron por última vez. “Algunos escucharon ruidos durante la noche y notaron que los perros ladraban intensamente”, explicó Sierralta.

El operativo incluyó un rastrillaje exhaustivo en un área de tres kilómetros, con enfoque en los puntos identificados por los testigos. Durante la madrugada, se intentó ubicar a Muñoz mediante un drone térmico, pero sin éxito. Posteriormente, el personal de canes e infantería fue clave para encontrar a la mujer, que se encontraba semioculta entre arbustos al pie de un tanque de agua.

Al ser encontrada, Fabiana presentaba un estado de lucidez reducido y se mostró reacia a recibir atención médica. “Hablaba, pero no quería subir a la ambulancia ni ir al hospital, posiblemente por falta de medicación y tras haber estado desaparecida dos días”, indicó Sierralta. La mujer fue hallada incapaz de levantarse por sí sola, y se investiga si su condición se debió a circunstancias específicas o a su negativa a recibir ayuda.

El comisario destacó la comunicación constante con la familia durante la búsqueda. “Ellos se acercaron rápidamente al lugar del hallazgo y al hospital”, precisó.

Sierralta agregó que no era la primera vez que Fabiana se ausentaba de su hogar, aunque este caso generó mayor preocupación por la falta de noticias durante varias horas. “Por ello, empezamos los primeros relevamientos el viernes por la noche”, concluyó el comisario.