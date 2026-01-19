Navone, Cerúndolo y Sierra eliminados del Abierto de Australia

Este domingo por la noche y lunes por la madrugada continúa la acción del Australian Open 2026, el primer Grand Slam de la temporada, con una variada agenda de partidos en Melbourne.

En el cuadro masculino, destaca el debut de Novak Djokovic (4° en el ranking ATP), máximo campeón del torneo, junto a otros dos jugadores del Top 10, Álex De Miñaur (6°) y Félix Auger-Aliassime (7°).

Los argentinos Mariano Navone (74°) y Juan Manuel Cerúndolo (83°) no lograron avanzar; Navone perdió ante el serbio Hamad Medjedovic (90) y Cerúndolo fue superado por Jordan Thompson. Sin embargo, Thiago Tirante (102°) se impuso a Aleksandar Vukic.

En el cuadro femenino, la argentina Solana Sierra (63°) fue derrotada por la japonesa Moyuka Uchijima, con un marcador de 6-3 y 6-1.

Horarios destacados de los partidos:

21: Félix Auger-Aliassime vs. Nuno Borges

21: Mariano Navone vs. Hamad Medjedovic

21:30: Coco Gauff vs. Kamilla Rakhimova

No antes de las 23: Juan Manuel Cerúndolo vs. Jordan Thompson

No antes de las 23:30: Álex De Miñaur vs. Mackenzie McDonald

No antes de las 00:05 del lunes: Jessica Pegula vs. Anastasia Zakharova

No antes de las 00:30 del lunes: Simona Waltert vs. Amanda Anisimova

No antes de la 1 del lunes: Thiago Tirante vs. Aleksandar Vukic

5 del lunes: Iga Swiatek vs. Yue Yuan

5 del lunes: Mirra Andreeva vs. Donna Vekic

No antes de las 5 del lunes: Solana Sierra vs. Moyuka Uchijima

No antes de las 7 del lunes: Novak Djokovic vs. Pedro Martínez

Récord de títulos del Abierto de Australia:

Masculino : Novak Djokovic (Serbia) con 10 títulos; Roger Federer y Roy Emerson (6 cada uno); Jack Crawford, Ken Rosewall y Andre Agassi (4 cada uno).

: Novak Djokovic (Serbia) con 10 títulos; Roger Federer y Roy Emerson (6 cada uno); Jack Crawford, Ken Rosewall y Andre Agassi (4 cada uno). Femenino: Margaret Court (Australia) con 11 títulos; Serena Williams (7); Nancye Wynne Bolton (6); Daphne Akhurst (5); Evonne Goolagong, Steffi Graf y Monica Seles (4 cada una).

Cómo ver los partidos en vivo:

Los partidos de los tenistas argentinos se transmitirán en vivo por ESPN y ESPN 2 en televisión. También estarán disponibles en streaming a través de Disney+, accesible para usuarios abonados.