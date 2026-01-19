La decisión de la Roma con Dybala que volvió a ilusionar a Boca

El futuro de Paulo Dybala ha vuelto a acaparar la atención, y Boca Juniors está vigilando de cerca los movimientos que llegan desde Italia. Recientemente, se ha confirmado que la Roma ha declarado transferible al delantero argentino, lo que podría facilitar su salida del club y aumentar la posibilidad de que se una al Xeneize en el corto plazo.

Según el periodista italiano Nicolò Schira, la relación de Dybala con la Roma parece estar en sus últimos capítulos. Su contrato finaliza en junio, y las negociaciones para una extensión están estancadas. En este contexto, el club romano estaría dispuesto a negociar su salida en el presente mercado de pases por una cifra entre 2 y 3 millones de euros. Si no se concretara la venta, Dybala podría quedar libre en el próximo verano europeo.

Además, se ha informado que Dybala ha expresado su deseo de jugar en Boca. El delantero argentino quiere regresar al fútbol argentino y vestir la camiseta azul y oro, aunque asegura que desea resolver su salida de la Roma de manera amistosa.

Por otro lado, la posibilidad de una renovación de contrato con la Roma se ha visto comprometida por las condiciones propuestas por el club. La dirigencia le ofreció un nuevo contrato que implicaría una reducción salarial significativa, pasando de los cerca de 8 millones de euros anuales que percibe actualmente a unos 3 millones, lo que ha enfriado las conversaciones.

En números, Dybala ha jugado 126 partidos con la Loba, anotando 44 goles y brindando 23 asistencias en un total de 7,994 minutos.