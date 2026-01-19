Un hecho alarmante en el centro de Rafaela expone la crudeza del conflicto con los lavacoches



Un grave y conmocionante episodio ocurrido en la tarde del sábado en pleno centro de Rafaela volvió a dejar al descubierto la profundidad de la problemática social que atraviesan los lavacoches, una realidad compleja que dista mucho de resolverse con medidas expulsivas o decisiones tomadas desde el enojo o los rencores personales.

El hecho se registró en cercanías de la intersección de las calles Belgrano y San Lorenzo, donde un hombre que se desempeñaría como trapito ingresó a un kiosco de la zona con la intención de comprar una botella de bebida alcohólica, comúnmente conocida como “Fernandito”.

Lo verdaderamente impactante ocurrió segundos después de concretada la compra. Según trascendió, el masculino le manifestó a la empleada del local que, luego de beberla, tenía intenciones de quitarse la vida, generando una situación de extrema tensión y alarma.

Lamentablemente, sus palabras no fueron una amenaza vacía. Minutos más tarde, el hombre se autolesionó en brazos y piernas. La escena obligó a la inmediata intervención de personal policial y del servicio de emergencias médicas, que arribó al lugar con una ambulancia para asistirlo y trasladarlo de urgencia al Hospital.

Este episodio, tan crudo como doloroso, refleja con claridad la gravedad del contexto social que atraviesa a muchas personas en situación de calle o extrema vulnerabilidad, y pone en discusión el enfoque adoptado por el Ejecutivo local. La problemática de los lavacoches no se resuelve expulsándolos del centro, como propone el intendente Viotti, sino todo lo contrario: requiere políticas públicas integrales, presencia del Estado, asistencia en salud mental, acompañamiento social y respuestas responsables.

Reducir un problema estructural a una cuestión de orden o molestia urbana no solo resulta insuficiente, sino peligroso. Lo ocurrido este sábado en el corazón de la ciudad debería ser un llamado de atención urgente para repensar estrategias y abandonar decisiones tomadas desde la confrontación personal, apostando en cambio a soluciones humanas, profundas y sostenidas en el tiempo.