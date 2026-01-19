Grave accidente en el Bulevar Lehmann

Un accidente de tránsito grave ocurrió este domingo a las 6:30 a.m. en el Bulevar Lehmann, cerca del Autódromo Ciudad de Rafaela, lo que llevó a un amplio despliegue de servicios de emergencia.

Dos hombres, A. M., de 31 años, y L. H., resultaron heridos de gravedad y quedaron inconscientes en el lugar. Fueron atendidos y trasladados al hospital Dr. Jaime Ferré por el servicio de emergencias 107.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del accidente. Las primeras investigaciones no han aclarado si los involucrados estaban a pie o si ambos viajaban en motocicleta, ya que este último habría sido retirado de la escena por familiares antes de la llegada de las autoridades.

En el lugar, trabajaron efectivos policiales, personal de Protección Vial, Bomberos y la Guardia Urbana Rafaelina, quienes organizaron el tránsito, que permaneció afectado durante varios minutos.