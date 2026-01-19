El FMI mantuvo sus proyecciones y estimó que la economía argentina crecerá 4% en 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo sus previsiones de crecimiento para la economía argentina. Tal como en octubre, el organismo ratificó que espera un aumento de 4% del PBI este año; mientras que para 2027 también proyectó un alza de 4% de la actividad.



Los datos surgen de la actualización del informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés), que el organismo presentó en Bruselas.

De acuerdo con el informe, el repunte se explica por el efecto rebote luego de un ajuste macroeconómico severo, la normalización gradual de desequilibrios fiscales y monetarios y una recuperación del sector externo.

Sin embargo, advierte que la sostenibilidad de ese crecimiento dependerá de la continuidad de las reformas y de la capacidad para contener las presiones inflacionarias y sociales.

Qué espera el FMI para América Latina

En tanto, el FMI empeoró su pronóstico para el crecimiento en América Latina y el Caribe, al considerar que se expandirá 2,2% (desde el 2,4% de octubre). Para el año próximo, en tanto, espera que el PBI regional suba 2,7%, 0,1 más que en la previsión anterior.

Este desempeño relativamente débil —frente al alza estimada de 2,4% en 2025— está relacionado con la baja productividad y la limitada inversión en medio de condiciones financieras más restrictivas, a lo que se suma el impacto diferenciado de la desaceleración del comercio mundial.

Brasil, la mayor economía de América Latina, muestra una clara desaceleración tras el fuerte desempeño de los últimos años. El FMI prevé que el PIB brasileño crecerá 1,6% en 2026, tres décimas menos que la previsión en el informe del organismo del pasado octubre y por debajo de 2,5% estimado en 2025, para luego recuperarse hasta 2,3% en 2027.

El organismo atribuye este menor dinamismo al endurecimiento de las condiciones financieras internas, la moderación del consumo y una política fiscal menos expansiva. Sin embargo, destaca que Brasil mantiene fundamentos macroeconómicos más sólidos, lo que reduce los riesgos de una fuerte inestabilidad.

En el caso de México, el FMI proyecta un crecimiento de 1,5% en 2026, frente al 0,6% estimado el año pasado, y de 2,1% en 2027.

Para el FMI, la Argentina se destaca como una de las excepciones dentro de la región, con una recuperación más vigorosa tras la fuerte contracción registrada en años anteriores (-1,3% en 2024). El FMI estima que la economía argentina crecerá un 4 % en 2026 y el mismo porcentaje en 2027.

En general, el FMI subraya que América Latina sigue siendo vulnerable a ‘shocks’ externos, como una eventual reversión de los flujos de capital, una caída de los precios de las materias primas o un recrudecimiento de las tensiones geopolíticas.

El FMI ve un mundo con crecimiento más lento pero con menos inflación

A nivel global, el Fondo proyecta que la inflación general disminuya de 4,1% en 2025 a 3,8% en 2026 y a 3,4% en 2027.

“Las proyecciones de inflación se mantienen prácticamente sin cambios con respecto a las de octubre y prevén que la inflación vuelva al objetivo de forma más gradual en Estados Unidos que en otras grandes economías”, señalaron.

En cuanto al crecimiento global, el reporte mejoró levemente la estimación del PBI mundial desde su previsión de octubre y ahora espera un alza de 3,3% en 2026 y un 3,2% en 2027.

“El pronóstico marca una ligera revisión al alza para 2026 y se mantiene sin cambios para 2027 en comparación con el WEO de octubre de 2025. Este desempeño estable, a primera vista, se debe al equilibrio de fuerzas divergentes”, señaló el nuevo informe.

En ese sentido, explicó: “Los factores adversos derivados de los cambios en las políticas comerciales se ven compensados ​​por los factores favorables derivados del aumento de la inversión en tecnología, incluida la inteligencia artificial, más presente en América del Norte y Asia que en otras regiones, así como por el apoyo fiscal y monetario, las condiciones financieras ampliamente expansivas y la adaptabilidad del sector privado".

Desde el análisis previo, las tensiones comerciales disminuyeron entre Estados Unidos y China. Sin embargo, las autoridades del Fondo plantearon que “los acuerdos comerciales bilaterales y de otro tipo recientemente firmados, que a menudo incluyen importantes compromisos de inversión y compra con divulgación pública limitada, también añaden una capa de complejidad".

“La incertidumbre política, aunque menor que en octubre, sigue siendo mucho mayor que en enero de 2025″, advirtieron.

En cuanto a la inflación global, indicaron: “Se ha mantenido prácticamente estable. Si bien la mediana global de la inflación secuencial se ha mantenido ligeramente estable, tanto para la tasa general como para la subyacente, la inflación anual se ha mantenido estable, con una leve tendencia a la baja“.

En esa línea, se espera que el crecimiento mundial se mantenga estable. “Si bien se proyecta que los aranceles y la incertidumbre seguirán afectando el nivel de actividad, se espera que su efecto sobre el crecimiento se desvanezca durante 2026 y 2027″, analizaron.

Así, la previsión para 2026 se revisa al alza en 0,2 puntos porcentuales en comparación con la del informe WEO de octubre de 2025, mientras la previsión para 2027 se mantiene sin cambios.

Sin embargo, existen revisiones significativas para algunos países, con cambios en diferentes direcciones. Se proyecta que el crecimiento en las economías avanzadas será del 1,8% en 2026 y del 1,7% en 2027. En Estados Unidos, se proyecta que la economía se expanda 2,4% en 2026, respaldada por la política fiscal y una tasa de interés oficial más baja, mientras que el impacto del aumento de las barreras comerciales también se atenuará gradualmente.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.