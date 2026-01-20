El gobierno santafesino enviará a Legislatura el pliego de Hugo Marcucci para el Enress

El Poder Ejecutivo enviará en días más a Legislatura el pedido de acuerdo para que Hugo Marcucci sea director del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) y el directorio tenga quórum para poder firmar resoluciones acerca de los controles a los prestadores de toda la provincia. El objetivo es que el acuerdo sea tratado entre febrero y marzo cuando se reanude la actividad legislativa.

En enero del año pasado, el Poder Ejecutivo dictó un decreto -0003- designando al dirigente de origen radical como miembro integrante del directorio del Ente por el término de un año, plazo que se cumplió la semana pasada. La resolución del gobernador Maximiliano Pullaro fue acompañada entonces en las firmas por los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

Fue esa la salida elegida por el Poder Ejecutivo para devolverle quórum al organismo creado por la Ley 11.220 del año 1994 que significó la privatización de la entonces DIPOS. La norma prevé un Ente con cinco directores, uno de los cuales corresponde al gremio de trabajadores de Obras Sanitarias.

En los considerandos se marcó la decisión de designar un miembro integrante del directorio del Enress "en el número mínimo indispensable para que el mismo pueda formar quórum, deliberar y adoptar decisiones, con el carácter provisorio que surge de las circunstancias en que tal nombramiento se dispone".

La designación de Marcucci fue por un año y en este mes de enero, el Ejecutivo se encuentra ante la misma situación del año pasado. En Casa de Gobierno se anticipó a El Litoral que ahora enviarán el pliego para que tenga acuerdo legislativo por cuatro años. Hoy solo tienen acuerdo legislativo los directores Jorge Lagna y Jorge Hurani.

"Créase en la órbita del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda el Ente Regulador de Servicios Sanitarios, que será una entidad autárquica con capacidad de derecho público, sujeta a las prescripciones de la presente Ley", marca el artículo 19 de la Ley 11.220.

La Ley marca que Enress tiene "a su cargo el ejercicio del poder de policía comprensivo de la regulación y el control de la prestación del servicio en todo el ámbito territorial de la provincia de Santa Fe, cualquiera sea el prestador, y en particular, con la relación al concesionario, controlar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de este último previstas en las normas aplicable", ordena la norma.

El Enress será dirigido y administrado por un directorio de cinco miembros titulares, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo legislativo, de los cuales uno será a propuesta de la organización gremial más representativa de los trabajadores de la actividad. Cada director dura cuatro años y el Poder Ejecutivo designa presidente y vice. Marcucci ocupó durante su mandato el cargo de presidente.

Además del control sobre Aguas Santafesinas, el ente tiene a su cargo los prestadores de aguas en cada una de las restantes localidades de la provincia así como de cloacas donde existen. Son casi 400 los concesionarios controlados por los técnicos, especialmente lo que hace a la calidad del agua que consumen las poblaciones.

En el universo de prestadores hay 32 municipios, 128 cooperativas y 231 comunas que brindan servicios de agua a los beneficios.

En todos los casos, la función del ente es controlar que los prestadores cumplan con las normas de calidad, continuidad y presión del servicio; realiza auditorías y análisis técnicos para asegurar que el agua sea apta para el consumo humano y que el tratamiento de líquidos cloacales no dañe el medio ambiente y tiene facultades sancionatorias ante incumplimientos de sus obligaciones.

ASSA

La empresa ASSA presta servicios en solo 15 ciudades de la provincia, las más pobladas. Se trata de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Casilda, Cañada de Gómez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez y Rufino.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.