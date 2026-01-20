Maximiliano Pullaro lidera en imagen entre los políticos de Santa Fe, según encuesta

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabeza el ranking de imagen positiva en una reciente encuesta de GYC Comunicaciones, realizada entre el 5 y el 15 de enero de 2026. Pullaro cuenta con un 56% de imagen positiva frente a un 23% negativa. En segundo lugar se encuentra el presidente Javier Milei, con un 53% de aprobación y un 32% de desaprobación, seguido por Patricia Bullrich (41%), Karina Milei (26%) y Amalia Granata (24%).

En cuanto a la gestión provincial, el 53% de los encuestados aprueba la administración de Pullaro, mientras que el 39% la desaprueba. A nivel nacional, la gestión de Milei obtiene un 44% de aprobación y un 50% de desaprobación.

Respecto a la situación económica y social en Santa Fe, las opiniones están divididas: un 31% la considera buena o muy buena, y un 36% la califica de mala o muy mala. Sobre la dirección del rumbo provincial, el 50% cree que Santa Fe avanza correctamente, mientras que un 38% piensa lo contrario. En el contexto nacional, el 51% de los encuestados considera que Argentina se dirige en la dirección incorrecta.

Ante la posibilidad de unas elecciones a gobernador, el 53% se manifestaría a favor de la continuidad de las actuales políticas, mientras que un 41% optaría por un cambio.

En términos de políticas públicas, la seguridad es la medida más reconocida, señalada por el 31% de los encuestados. Otras áreas destacadas incluyen la obra pública (13%) y la recuperación de días de clases (10%).

En cuanto a la situación económica familiar, el 63% de los hogares afirma que sus ingresos son ajustados, mientras que un 37% indica que no alcanza para cubrir sus gastos.

La encuesta se llevó a cabo con una muestra de 1.921 personas mayores de 16 años en toda la provincia, con un margen de error del 3,2%.